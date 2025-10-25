Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Мода изменилась — какие пуховики будут в тренде зимой 2025 года

Мода изменилась — какие пуховики будут в тренде зимой 2025 года

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 18:00
обновлено: 16:41
Модные пуховики на зиму 2025 года — на какие фасоны стоит обратить внимание
Девушка в белом пуховике. Фото: Freepik

Самая универсальная верхняя одежда на зиму — пуховик. Он теплый, комфортный и имеет стильный вид. В этом сезоне красавицам стоит обратить внимание на несколько основных моделей, которые будут в тренде из-за своего удобства и элегантности.

Об этом рассказала блогер Юлия Stylelover на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Какие пуховики будут в тренде этой зимой

Укороченный пуховик

Такая модель будет не слишком практичной на очень холодную погоду, однако для более теплых дней укороченный пуховик станет удобным и стильным вариантом. Особенно популярными этой зимой будут модели до или чуть ниже талии. Не стоит выбирать облегающие фасоны, красиво будут смотреться оверсайз пуховики. Их можно носить с брюками палаццо, джинсами или юбками.

Які пуховики в моді цієї зими
Белый укороченный пуховик. Фото: Instagram

Пуховик средней длины

Этот вариант будет практичнее предыдущего. Лучше выбирать пуховик с поясом, чтобы подчеркнуть талию. Это позволит сделать силуэт женственным и четким. Лучше всего эта модель подойдет к образам в стиле кэжуал, офисного дресс-кода или изысканных городских луков.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик средней длины. Фото: Instagram

Парка с мехом

Парка возвращается в моду в этом сезоне, однако не стоит выбирать устаревшие модели со стеганой подкладкой или химическим блеском. Лучше обратить внимание на объемные парки с натуральным или качественным экомехом. Они будут иметь стильный и элегантный вид.

Які пуховики в моді цієї зими
Парка с мехом. Фото: Instagram

Пуховик-бомбер

Короткие объемные куртки с широкими рукавами будут в моде этой зимой, как и в прошлом сезоне. Пуховики-бомберы, вдохновленные 80-90-ми, подойдут на каждый день и станут универсальной верхней одеждой. Носить его можно с джинсами, мини-юбками или трикотажными платьями.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик-бомбер. Фото: Instagram

Пуховик-пальто

Такая верхняя одежда с виду напоминает классическое пальто, однако она утеплена внутри. Этот пуховик будет универсальным и комфортным при любой погоде. Под него можно надеть абсолютно все — хоть деловой костюм, хоть вечернее платье.

Які пуховики в моді цієї зими
Пуховик-пальто. Фото: Instagram

В этом сезоне в моде комфорт и универсальность. Именно поэтому актуальными будут пуховики, которые будут сохранять тепло и подходить к разным образам.

Напомним, ранее мы писали о том, какое пальто сейчас на пике популярности. Эта модель имеет непревзойденный вид.

Также мы рассказывали о том, как выбрать практичную и качественную куртку на зиму. Она прослужит не один год.

одежда советы стиль верхняя одежда пуховики
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации