Модные пуховики на зиму 2025 года — на какие фасоны стоит обратить внимание

Мода изменилась — какие пуховики будут в тренде зимой 2025 года
Самая универсальная верхняя одежда на зиму — пуховик. Он теплый, комфортный и имеет стильный вид. В этом сезоне красавицам стоит обратить внимание на несколько основных моделей, которые будут в тренде из-за своего удобства и элегантности.
Об этом рассказала блогер Юлия Stylelover на своей странице в Instagram.
Какие пуховики будут в тренде этой зимой
Укороченный пуховик
Такая модель будет не слишком практичной на очень холодную погоду, однако для более теплых дней укороченный пуховик станет удобным и стильным вариантом. Особенно популярными этой зимой будут модели до или чуть ниже талии. Не стоит выбирать облегающие фасоны, красиво будут смотреться оверсайз пуховики. Их можно носить с брюками палаццо, джинсами или юбками.
Пуховик средней длины
Этот вариант будет практичнее предыдущего. Лучше выбирать пуховик с поясом, чтобы подчеркнуть талию. Это позволит сделать силуэт женственным и четким. Лучше всего эта модель подойдет к образам в стиле кэжуал, офисного дресс-кода или изысканных городских луков.
Парка с мехом
Парка возвращается в моду в этом сезоне, однако не стоит выбирать устаревшие модели со стеганой подкладкой или химическим блеском. Лучше обратить внимание на объемные парки с натуральным или качественным экомехом. Они будут иметь стильный и элегантный вид.
Пуховик-бомбер
Короткие объемные куртки с широкими рукавами будут в моде этой зимой, как и в прошлом сезоне. Пуховики-бомберы, вдохновленные 80-90-ми, подойдут на каждый день и станут универсальной верхней одеждой. Носить его можно с джинсами, мини-юбками или трикотажными платьями.
Пуховик-пальто
Такая верхняя одежда с виду напоминает классическое пальто, однако она утеплена внутри. Этот пуховик будет универсальным и комфортным при любой погоде. Под него можно надеть абсолютно все — хоть деловой костюм, хоть вечернее платье.
В этом сезоне в моде комфорт и универсальность. Именно поэтому актуальными будут пуховики, которые будут сохранять тепло и подходить к разным образам.
