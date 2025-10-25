Модные пуховики на зиму 2025 года — на какие фасоны стоит обратить внимание

Девушка в белом пуховике. Фото: Freepik

Самая универсальная верхняя одежда на зиму — пуховик. Он теплый, комфортный и имеет стильный вид. В этом сезоне красавицам стоит обратить внимание на несколько основных моделей, которые будут в тренде из-за своего удобства и элегантности.

Об этом рассказала блогер Юлия Stylelover на своей странице в Instagram.

Какие пуховики будут в тренде этой зимой

Укороченный пуховик

Такая модель будет не слишком практичной на очень холодную погоду, однако для более теплых дней укороченный пуховик станет удобным и стильным вариантом. Особенно популярными этой зимой будут модели до или чуть ниже талии. Не стоит выбирать облегающие фасоны, красиво будут смотреться оверсайз пуховики. Их можно носить с брюками палаццо, джинсами или юбками.

Белый укороченный пуховик. Фото: Instagram

Пуховик средней длины

Этот вариант будет практичнее предыдущего. Лучше выбирать пуховик с поясом, чтобы подчеркнуть талию. Это позволит сделать силуэт женственным и четким. Лучше всего эта модель подойдет к образам в стиле кэжуал, офисного дресс-кода или изысканных городских луков.

Пуховик средней длины. Фото: Instagram

Парка с мехом

Парка возвращается в моду в этом сезоне, однако не стоит выбирать устаревшие модели со стеганой подкладкой или химическим блеском. Лучше обратить внимание на объемные парки с натуральным или качественным экомехом. Они будут иметь стильный и элегантный вид.

Парка с мехом. Фото: Instagram

Пуховик-бомбер

Короткие объемные куртки с широкими рукавами будут в моде этой зимой, как и в прошлом сезоне. Пуховики-бомберы, вдохновленные 80-90-ми, подойдут на каждый день и станут универсальной верхней одеждой. Носить его можно с джинсами, мини-юбками или трикотажными платьями.

Пуховик-бомбер. Фото: Instagram

Пуховик-пальто

Такая верхняя одежда с виду напоминает классическое пальто, однако она утеплена внутри. Этот пуховик будет универсальным и комфортным при любой погоде. Под него можно надеть абсолютно все — хоть деловой костюм, хоть вечернее платье.

Пуховик-пальто. Фото: Instagram

В этом сезоне в моде комфорт и универсальность. Именно поэтому актуальными будут пуховики, которые будут сохранять тепло и подходить к разным образам.

