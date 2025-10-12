Відео
Україна
Головна Мода та краса Модна деталь із практичним змістом — для чого потрібна шліца

Модна деталь із практичним змістом — для чого потрібна шліца

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:19
Для чого потрібна шліца на одязі — не просто маленький розріз
Спідниця з розрізом. Фото: Instagram

Шліца — це особлива деталь в одязі. Такий розріз характерний тим, що одна частина перекриває іншу. Багато хто думає, що це просто модний прийом, однак значення такої дрібниці набагато важливіше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Навіщо потрібна шліца на одязі

Шліца майже завжди зустрічається на піджаках, спідницях, пальтах, сукнях чи тренчах. Назва цього маленького розрізу пішла з німецької мови, де schlitz, що означає "щілина".  Таку деталь придумали не просто так. Насправді шліца має дві основні функції:

  • забезпечити свободу руху в спідницях, сукнях чи пальтах;
  • прикрасити, адже шліци на рукаві здебільшого декоративні.
Що таке шліца та для чого вона потрібна
Шліца на пальті. Фото: Instagram

Стилісти зазначають, що шліца — це не просто ледь помітна деталь. Вона допомагає почуватися комфортно та розслаблено, адже не сковує рухи. Спочатку такі практичні розрізи з'явилися в чоловічих костюмах для верхової їзди. Вони забезпечували хорошу посадку й свободу руху. Пізніше цю деталь почали використовувати в чоловічих пальтах і сюртуках. Зрештою шліци з'явилися й в жіночих гардеробах, завдяки Коко Шанель, Крістіану Діору та Юберу де Живанші.

Що таке шліца та для чого вона потрібна
Шліца на спідниці. Фото: Instagram

Під час виробництва шліцу на одязі скріплюють між собою парою ручних стібків. Такий прийом допомагає захистити деталь від деформації під час подальшого транспортування. Після купівлі важливо прибрати намітку — розрізати шви. Однак багато хто не знає, навіщо зашита шліца, й залишає річ в такому вигляді, якою вона була в магазині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на який гольф варто звернути увагу цієї осені. Ця модель повернулася з 2000-х.

Також ми розповідали про те, які речі більше не в моді. Стилісти дали кілька порад, чим їх варто замінити.

мода одяг речі цікаві факти стиль
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
