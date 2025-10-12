Для чого потрібна шліца на одязі — не просто маленький розріз

Спідниця з розрізом. Фото: Instagram

Шліца — це особлива деталь в одязі. Такий розріз характерний тим, що одна частина перекриває іншу. Багато хто думає, що це просто модний прийом, однак значення такої дрібниці набагато важливіше.

Навіщо потрібна шліца на одязі

Шліца майже завжди зустрічається на піджаках, спідницях, пальтах, сукнях чи тренчах. Назва цього маленького розрізу пішла з німецької мови, де schlitz, що означає "щілина". Таку деталь придумали не просто так. Насправді шліца має дві основні функції:

забезпечити свободу руху в спідницях, сукнях чи пальтах;

прикрасити, адже шліци на рукаві здебільшого декоративні.

Шліца на пальті. Фото: Instagram

Стилісти зазначають, що шліца — це не просто ледь помітна деталь. Вона допомагає почуватися комфортно та розслаблено, адже не сковує рухи. Спочатку такі практичні розрізи з'явилися в чоловічих костюмах для верхової їзди. Вони забезпечували хорошу посадку й свободу руху. Пізніше цю деталь почали використовувати в чоловічих пальтах і сюртуках. Зрештою шліци з'явилися й в жіночих гардеробах, завдяки Коко Шанель, Крістіану Діору та Юберу де Живанші.

Шліца на спідниці. Фото: Instagram

Під час виробництва шліцу на одязі скріплюють між собою парою ручних стібків. Такий прийом допомагає захистити деталь від деформації під час подальшого транспортування. Після купівлі важливо прибрати намітку — розрізати шви. Однак багато хто не знає, навіщо зашита шліца, й залишає річ в такому вигляді, якою вона була в магазині.

