Головна Мода та краса Тренд із минулого — чому светр із ромбами знову у тренді

Тренд із минулого — чому светр із ромбами знову у тренді

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:14
Светр з минулого знову в моді — як носять його модниці у 2025 році
Дівчина в модному светрі. Фото з Instagram

Цієї осені у моду повертається светр у ромбики — той самий, що колись носили наші батьки чи дідусі. Ще кілька років поспіль такі візерунки намагались пробитися в тренди, але надовго не затримувалися. Тепер же ситуація інша, і ретро-светр має всі шанси стати головною річчю осіннього гардероба.

Про це пише In Journal.

Колись ромбики асоціювалися з професорами, студентами старих університетів чи британськими гравцями в гольф. Сьогодні ж цей малюнок повертається у жіночий гардероб, додаючи образу шарму та впевненості. Ретро-естетика знову актуальна, і светри з ромбами чудово вписуються в сучасні луки.

Як носити трендовий светр у ромбики

Стиль преппі — тобто інтелігентна мода з ноткою "шкільного" духу — знову на піку популярності. Светр у ромбики ідеальний має вигляд зі спідницею-плісе, класичними штанами або простими джинсами. У ньому є все, що потрібно восени: тепло, комфорт і стиль.

Светр у ромбики мають новий вигляд цього сезону
Светр у ромбики. Фото з Instagram

Якщо хочеться більш вінтажний образ, то оберіть варіант з широкими штанами або міді-спідницею. А для прогулянок містом підійде базовий лук, в якому светр ідеально поєднується з джинсами та улюбленими кросівками. Така комбінація має простий, але дуже модний вигляд.

Образи зі светрами, що мають модний вигляд
Стильний образ. Фото з Instagram

Де шукати такі светри

Prada, Miu Miu і Gucci вже показали свої версії романтичних "дідусевих" светрів. А бренди мас-маркету — Mango, Zara та H&M — швидко підхопили тренд і створили доступні моделі, які не поступаються за виглядом.

Светр з ноткою ностальгії знову в тренді
Модний светр. Фото з Instagram

Якщо хочеться щось цікавіше, то придивіться до моделей з коміром-поло. Вони зараз особливо популярні та додають образу родзинки.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
