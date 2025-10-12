Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модная деталь с практическим смыслом — для чего нужна шлица

Модная деталь с практическим смыслом — для чего нужна шлица

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 09:19
Для чего нужна шлица на одежде — не просто маленький разрез
Юбка с разрезом. Фото: Instagram

Шлица — это особая деталь в одежде. Такой разрез характерен тем, что одна часть перекрывает другую. Многие думают, что это просто модный прием, однако значение такой мелочи гораздо важнее.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Зачем нужна шлица на одежде

Шлица почти всегда встречается на пиджаках, юбках, пальто, платьях или тренчах. Название этого маленького разреза пошло из немецкого языка, где schlitz означает "щель". Такую деталь придумали не просто так. На самом деле шлица имеет две основные функции:

  • обеспечить свободу движения в юбках, платьях или пальто;
  • украсить, ведь шлицы на рукаве в основном декоративные.
Що таке шліца та для чого вона потрібна
Шлица на пальто. Фото: Instagram

Стилисты отмечают, что шлица — это не просто едва заметная деталь. Она помогает чувствовать себя комфортно и расслабленно, ведь не сковывает движения. Сначала такие практичные разрезы появились в мужских костюмах для верховой езды. Они обеспечивали хорошую посадку и свободу движения. Позже эту деталь начали использовать в мужских пальто и сюртуках. В конце концов шлицы появились и в женских гардеробах, благодаря Коко Шанель, Кристиану Диору и Юберу де Живанши.

Що таке шліца та для чого вона потрібна
Шлица на юбке. Фото: Instagram

При производстве шлицу на одежде скрепляют между собой парой ручных стежков. Такой прием помогает защитить деталь от деформации во время дальнейшей транспортировки. После покупки важно убрать наметку — разрезать швы. Однако многие не знают, зачем зашита шлица, и оставляют вещь в таком виде, какой она была в магазине.

Напомним, ранее мы писали о том, на какой гольф стоит обратить внимание этой осенью. Эта модель вернулась из 2000-х.

Также мы рассказывали о том, какие вещи больше не в моде. Стилисты дали несколько советов, чем их стоит заменить.

мода одежда вещи интересные факты стиль
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации