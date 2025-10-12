Для чего нужна шлица на одежде — не просто маленький разрез

Юбка с разрезом. Фото: Instagram

Шлица — это особая деталь в одежде. Такой разрез характерен тем, что одна часть перекрывает другую. Многие думают, что это просто модный прием, однако значение такой мелочи гораздо важнее.

Зачем нужна шлица на одежде

Шлица почти всегда встречается на пиджаках, юбках, пальто, платьях или тренчах. Название этого маленького разреза пошло из немецкого языка, где schlitz означает "щель". Такую деталь придумали не просто так. На самом деле шлица имеет две основные функции:

обеспечить свободу движения в юбках, платьях или пальто;

украсить, ведь шлицы на рукаве в основном декоративные.

Шлица на пальто. Фото: Instagram

Стилисты отмечают, что шлица — это не просто едва заметная деталь. Она помогает чувствовать себя комфортно и расслабленно, ведь не сковывает движения. Сначала такие практичные разрезы появились в мужских костюмах для верховой езды. Они обеспечивали хорошую посадку и свободу движения. Позже эту деталь начали использовать в мужских пальто и сюртуках. В конце концов шлицы появились и в женских гардеробах, благодаря Коко Шанель, Кристиану Диору и Юберу де Живанши.

Шлица на юбке. Фото: Instagram

При производстве шлицу на одежде скрепляют между собой парой ручных стежков. Такой прием помогает защитить деталь от деформации во время дальнейшей транспортировки. После покупки важно убрать наметку — разрезать швы. Однако многие не знают, зачем зашита шлица, и оставляют вещь в таком виде, какой она была в магазине.

