Стильная короткая стрижка, которая будет в тренде 2026 года — фото

Модная стрижка британка — как она выглядит и кому подходит
Есть прически, которые имеют характер. Британка — именно такая. Она родилась в 1950-х в Великобритании, когда молодежь стремилась выделяться, нарушать правила и выглядеть иначе. Тогда эту стрижку носили ребята из рабочих районов, которые подражали стилю "золотой молодежи". С годами она потеряла мужскую эксклюзивность и стала символом свободы для женщин.
Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.
Кому подходит стрижка британка
Это не вариант для тех, кто боится перемен. Британку выбирают женщины с характером — те, которые не прячутся за длинными волосами и не боятся выглядеть дерзко. Она придает уверенности, а иногда даже меняет настроение — появляется ощущение внутренней силы, легкого вызова миру.
Подходит британка обладательницам правильных черт лица, четкой линии подбородка, выразительных глаз. А вот если лицо круглое или очень мягкое, стоит дополнить стрижку удлиненной челкой — она уравновесит пропорции.
На первый взгляд — это что-то между коротким пикси и креативным бобом. Волосы на затылке и висках срезают коротко, а на макушке оставляют удлиненные пряди. Благодаря этому формируется объем и движение. Такой контраст длин создает ощущение динамики, словно прическа "живая".
В классическом варианте верх можно уложить на бок или сделать хаотичную текстуру пальцами. Для волнистых волос это вообще находка: локоны добавляют легкости, а сама форма подчеркивает естественную небрежность.
Британка отлично подходит не только молодым девушкам. Женщины после 40 тоже часто выбирают ее за простоту ухода и ощущение свободы. Она не требует часа перед зеркалом — достаточно высушить феном и придать направление рукой. У британки есть одна важная черта — она всегда выглядит живой. Это стрижка о смелости быть собой, без фильтров и рамок.
Ранее мы писали, каких стрижек на тонкие волосы стоит избегать по мнению стилистов.
Также мы сообщали, что короткая стрижка подходит не всем, но можно проверить, подойдет ли она именно вам.
Читайте Новини.LIVE!