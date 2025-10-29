Видео
Модная стрижка британка — как она выглядит и кому подходит

Дата публикации 29 октября 2025 16:03
обновлено: 13:15
Стильная короткая стрижка, которая будет в тренде 2026 года — фото
Девушке стригут волосы. Фото: freepik

Есть прически, которые имеют характер. Британка — именно такая. Она родилась в 1950-х в Великобритании, когда молодежь стремилась выделяться, нарушать правила и выглядеть иначе. Тогда эту стрижку носили ребята из рабочих районов, которые подражали стилю "золотой молодежи". С годами она потеряла мужскую эксклюзивность и стала символом свободы для женщин.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

Кому подходит стрижка британка

Это не вариант для тех, кто боится перемен. Британку выбирают женщины с характером — те, которые не прячутся за длинными волосами и не боятся выглядеть дерзко. Она придает уверенности, а иногда даже меняет настроение — появляется ощущение внутренней силы, легкого вызова миру.

Подходит британка обладательницам правильных черт лица, четкой линии подбородка, выразительных глаз. А вот если лицо круглое или очень мягкое, стоит дополнить стрижку удлиненной челкой — она уравновесит пропорции.

Стрижка, що залишається в тренді не один рік
Женщина с красивой стрижкой. Фото из Instagram

На первый взгляд — это что-то между коротким пикси и креативным бобом. Волосы на затылке и висках срезают коротко, а на макушке оставляют удлиненные пряди. Благодаря этому формируется объем и движение. Такой контраст длин создает ощущение динамики, словно прическа "живая".

Трендова стрижка, що може мати різний вигляд
Короткая стрижка. Фото из Instagram

В классическом варианте верх можно уложить на бок или сделать хаотичную текстуру пальцами. Для волнистых волос это вообще находка: локоны добавляют легкости, а сама форма подчеркивает естественную небрежность.

Популярна стрижка, що буде в тренді і в 2026 році
Стрижка британка. Фото из Instagram

Британка отлично подходит не только молодым девушкам. Женщины после 40 тоже часто выбирают ее за простоту ухода и ощущение свободы. Она не требует часа перед зеркалом — достаточно высушить феном и придать направление рукой. У британки есть одна важная черта — она всегда выглядит живой. Это стрижка о смелости быть собой, без фильтров и рамок.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
