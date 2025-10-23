Самая стильная куртка сезона — как у Даши Астафьевой

Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Бордовая кожаная куртка — бесспорный фаворит сезона осень-зима 2025/2026. Она стала стильной альтернативой классическим черным и коричневым моделям, добавляя образам глубину и характер. It-girls выбирают бордовый в формате косух, бомберов или коротких тренчей — этот вневременной элемент гардероба легко оживляет даже самые простые образы.

Именно на такой куртке сделала акцент украинская модель и певица Даша Астафьева.

Ее образ — это сочетание ключевых трендов сезона: многослойность, насыщенные цвета и смелая комбинация.

Самая модная куртка этого сезона

Центральным элементом образа стала замшевая куртка глубокого винного оттенка. Она выглядит дорого и в то же время очень осенней. Классический воротник, накладные карманы с клапанами и молния дают модели легкое винтажное настроение и оттенок милитари-шарма. Замша сейчас переживает настоящий ренессанс — ее выбирают для сумок, обуви и верхней одежды. Поэтому в этом образе соединено сразу два модных тренда.

Трендовая куртка в образе звезды. Фото: Instagram/da_astafieva

Астафьева скомбинировала короткую куртку с широкими джинсами темно-синего цвета. Таким приемом создается баланс между объемом и линией талии, подчеркивая фигуру. Кстати, широкие брюки в стиле 90-х снова в моде.

Образ завершили ботинки на массивной подошве в горчичном оттенке. Яркий цвет разбавляет сдержанную палитру, добавляя динамику образу и настроение. Это отличный пример, как можно уверенно играть с цветом и при этом сохранить гармонию.

Такой лук является доказательством того, что стиль не требует лишних деталей. Достаточно одного сильного элемента — стильной бордовой куртки.

