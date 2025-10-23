Видео
Модная находка сезона — куртка, как у Даши Астафьевой

Дата публикации 23 октября 2025 11:22
обновлено: 10:52
Самая стильная куртка сезона — как у Даши Астафьевой
Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Бордовая кожаная куртка — бесспорный фаворит сезона осень-зима 2025/2026. Она стала стильной альтернативой классическим черным и коричневым моделям, добавляя образам глубину и характер. It-girls выбирают бордовый в формате косух, бомберов или коротких тренчей — этот вневременной элемент гардероба легко оживляет даже самые простые образы.

Именно на такой куртке сделала акцент украинская модель и певица Даша Астафьева.

Читайте также:

Ее образ — это сочетание ключевых трендов сезона: многослойность, насыщенные цвета и смелая комбинация.

Самая модная куртка этого сезона

Центральным элементом образа стала замшевая куртка глубокого винного оттенка. Она выглядит дорого и в то же время очень осенней. Классический воротник, накладные карманы с клапанами и молния дают модели легкое винтажное настроение и оттенок милитари-шарма. Замша сейчас переживает настоящий ренессанс — ее выбирают для сумок, обуви и верхней одежды. Поэтому в этом образе соединено сразу два модных тренда.

Куртка, що заслуговує на місце у вашому гардеробі
Трендовая куртка в образе звезды. Фото: Instagram/da_astafieva

Астафьева скомбинировала короткую куртку с широкими джинсами темно-синего цвета. Таким приемом создается баланс между объемом и линией талии, подчеркивая фигуру. Кстати, широкие брюки в стиле 90-х снова в моде.

Образ завершили ботинки на массивной подошве в горчичном оттенке. Яркий цвет разбавляет сдержанную палитру, добавляя динамику образу и настроение. Это отличный пример, как можно уверенно играть с цветом и при этом сохранить гармонию.

Такой лук является доказательством того, что стиль не требует лишних деталей. Достаточно одного сильного элемента — стильной бордовой куртки.

Ранее мы писали о том, на что обращать внимание при выборе куртки на зиму, чтобы она была практичной.

Также мы сообщали, какая еще кожаная куртка очень популярна этой осенью.

мода тренды стиль куртка верхняя одежда
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
