Модне пальто, яке залишиться актуальним на роки

Дата публікації: 4 листопада 2025 11:07
Оновлено: 11:18
Пальто, в яке варто інвестувати — витримає усі тренди
Дівчина в бежевому пальті. Фото: freepik

Цього сезону дизайнери пропонують забути про шарфи — замість них у гру вступає пальто з високим коміром. На перший погляд, це щось незвичне, але саме в цьому й уся його принадність. Такий фасон не лише зігріває, а й додає образу стриманої елегантності. Комір ніби обіймає шию, змінює поставу, робить силует витонченішим — а це завжди має впевнений вигляд.

Про це пише City Magazine.

Читайте також:

Пальто з високим коміром уже з’явилося у колекціях багатьох брендів — від мінімалістичних до більш класичних. І справа не лише в моді. Це справді зручний варіант, бо не потрібно окремо шукати шарф, менше деталей — більше гармонії.

Яке пальто зараз в тренді

Найчастіше такі пальта шиють із вовни чи кашеміру — матеріалів, які завжди працюють на якість. Тож річ прослужить не один сезон і навряд чи втратить актуальність. Це не тимчасова примха, а вкладення у гардероб, яке має сенс.

Яке пальто прослужить вам не один сезон
Пальто з високим коміром. Фото з Instagram

Носити його просто. Для міських виходів — джинси, черевики, шопер і спокійні кольори. Якщо ж попереду вечір, достатньо додати сукню, підбори або чоботи — тоді образ набуває іншого звучання.

Стилісти кажуть, що восени саме силует вирішує все. Тому варто звернути увагу на моделі з акцентом на талії, пальта довжини міді або кейпи. А ще помітна тенденція до природності: прості лінії, стримані відтінки, мінімум декору.

Пальто, що заслуговує на увагу
Цікавий образ з пальто. Фото з Instagram

Серед кольорів переважають молочний, сірий, хакі, оливковий, глибокий синій і винний. Вони створюють спокійний, дорослий настрій. А двоколірні моделі чи пальта з палантином додають образу тієї самої вишуканої недомовленості, яку неможливо підробити.

Цьогоріч пальто з високим коміром — це не просто нова форма. Це знак зрілого стилю, коли тепло, зручність і краса зливаються в одне.

Раніше ми писали про те, які тренди серед пуховиків набирають популярності.

Також ми повідомляли, чим кейп підкорив серця модниць цього сезону.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
