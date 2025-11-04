Пальто, в которое стоит инвестировать — выдержит все тренды

Девушка в бежевом пальто. Фото: freepik

В этом сезоне дизайнеры предлагают забыть о шарфах — вместо них в игру вступает пальто с высоким воротником. На первый взгляд, это что-то необычное, но именно в этом и вся его прелесть. Такой фасон не только согревает, но и добавляет образу сдержанной элегантности. Воротник будто обнимает шею, меняет осанку, делает силуэт более изящным — а это всегда выглядит уверенно.

Пальто с высоким воротником уже появилось в коллекциях многих брендов — от минималистичных до более классических. И дело не только в моде. Это действительно удобный вариант, потому что не нужно отдельно искать шарф, меньше деталей — больше гармонии.

Какое пальто сейчас в тренде

Чаще всего такие пальто шьют из шерсти или кашемира — материалов, которые всегда работают на качество. Поэтому вещь прослужит не один сезон и вряд ли потеряет актуальность. Это не временная прихоть, а вложение в гардероб, которое имеет смысл.

Пальто с высоким воротником. Фото из Instagram

Носить его просто. Для городских выходов — джинсы, ботинки, шоппер и спокойные цвета. Если же впереди вечер, достаточно добавить платье, каблуки или сапоги — тогда образ приобретает другое звучание.

Стилисты говорят, что осенью именно силуэт решает все. Поэтому стоит обратить внимание на модели с акцентом на талии, пальто длины миди или кейпы. А еще заметна тенденция к естественности: простые линии, сдержанные оттенки, минимум декора.

Интересный образ с пальто. Фото из Instagram

Среди цветов преобладают молочный, серый, хаки, оливковый, глубокий синий и винный. Они создают спокойное, взрослое настроение. А двухцветные модели или пальто с палантином добавляют образу той самой изысканной недосказанности, которую невозможно подделать.

В этом году пальто с высоким воротником — это не просто новая форма. Это знак зрелого стиля, когда тепло, удобство и красота сливаются в одно.

