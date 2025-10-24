Відео
Україна
Відео

Трендові пальта осені-2025 — найкращі моделі сезону

Трендові пальта осені-2025 — найкращі моделі сезону

Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:11
Оновлено: 18:00
Найкращі пальта сезону — як мати стильний вигляд восени
Дівчина в бежевому пальто. Фото: freepik.com

Настав час зазирнути у шафу й чесно визнати, що деякі речі варто відпустити, а інші — придбати. Осінь не терпить компромісів, коли йдеться про стиль. І якщо є один предмет, без якого цей сезон неможливий, то це пальто.

В Cosmopolitan розібралися, які моделі зараз диктують правила гри, і ось що точно варто мати на олівці.

Читайте також:

Пальта, що варті уваги цього сезону

Талія в центрі уваги

Цього сезону дизайнери одноголосно заявили, що форма — понад усе. Пальта зі зібраною талією, ременями, що підкреслюють фігуру, та легким відсиланням до силуетів 50-х заполонили подіуми. Tom Ford і Max Mara пропонують грати на контрастах: строгість ліній — проти м’якості тканин.

Пальто може підкреслити фігуру
Tom Ford. Фото з Cosmopolitan

Пончо та кейпи повертаються

Колись аристократичні, тепер — найзручніші речі у вашому гардеробі. Пончо знову в строю, і це не про накидку на дощову погоду, а про стильну альтернативу класичному пальту. Louis Vuitton показав, як цей крій може мати легкий вигляд, але з характером.

Пончо знову в строю
Louis Vuitton. Фото з Cosmopolitan

Пончо додає свободи рухам і має особливо ефектний вигляд, коли під ним шарф, комір чи високий светр — відразу з’являється відчуття об’єму та теплоти.

Акцентні плечі

У трендах знову з’явилася рішучість. Масивні плечі, як у героїнь 80-х, повертають образу силу і впевненість. Такі пальта можна побачити в колекціях Saint Laurent чи Valentino — вони мають зухвалий, але водночас стриманий вигляд. Ідеально для тих, хто хоче справити враження без зайвих деталей.

Пальта, що можна побачити в колекціях відомих брендів
Saint Laurent. Фото з Cosmopolitan

Деструктивізм як нова естетика

Мода перестала боятися недосконалості. Трохи необроблені краї, асиметрія, експерименти з формою — усе це відображає дух часу. Деструктивізм — це не про хаос, а про свободу. Про те, щоб носити те, що хочеться, і не виправдовуватись.

Недосконалості зараз привертають увагу
Ujoh. Фото з Cosmopolitan

Такі пальта мають нестандартний вигляд й одразу привертають погляд.

Раніше ми писали про те, яке модне пальто цієї осені носить співачка Тіна Кароль.

Також ми повідомляли про осінню модель пальта, що завжди буде в тренді.

мода тренди стиль верхній одяг пальто
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
