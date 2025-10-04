Самая модная женская обувь осени и зимы 2025 — будете в тренде

Сапоги в ковбойском стиле. Фото: freepik.com

Мода любит повторяться, но на этот раз с неожиданным поворотом. Знаковые модели обуви прошлых лет возвращаются, но в современном исполнении — стильные, удобные и очень эффектные.

В Woman&Home рассказали, что из обуви стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Обувь, которая будет актуальна осенью и зимой

Ковбойский шик

Ковбойские и вестерн-боты снова в моде. Раньше они казались грубыми и тяжелыми для ежедневного ношения, теперь же дизайнеры делают их изящными: мягкая замша, гладкая кожа, комфортный каблук. Они подойдут к широким джинсам, юбкам миди и даже платьям-свитерам.

Ковбойские сапоги. Фото из Instagram

Яркие кроссовки

Белые классические кроссовки отходят на второй план. Теперь в тренде цвет, принты и неожиданные детали — блестящие вставки, металлические элементы, насыщенные оттенки малины, изумруда или кобальта. Такая обувь моментально освежает любой образ, даже в пасмурную погоду.

Яркая обувь. Фото из Instagram

Клоги

Эти удобные модели остаются популярными, но с новым взглядом: платформы, каблуки, декоративные детали вроде заклепок или деревянной подошвы. Клоги хороши и с джинсами-клеш, и с офисными костюмами, и с легкими платьями.

Клоги. Фото из Instagram

Анималистический принт

Леопард, коровьи пятна, имитация змеиной кожи — от них трудно оторвать глаза. Такая обувь становится главным акцентом образа, и ее можно носить как с однотонными вещами, так и сочетать с другими принтами для смелого эксперимента.

Обувь с коровьим принтом. Фото из Instagram

Элегантные лоферы

Самая универсальная обувь на каждый день. Классические, на платформе или в минималистичном стиле — они одинаково удачно смотрятся и с деловыми костюмами, и с джинсами, и с платьями.

Элегантные лоферы. Фото из Instagram

Осень и зима 2025 года — это время экспериментов: текстуры, принты, известные модели с новым лицом. Инвестируйте в две пары: универсальные — лоферы или ковбойские боты, и акцентные — яркие кроссовки или обувь с анималистическим принтом. Именно они помогут создать стильный и современный гардероб.

