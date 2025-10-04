Самая модная женская обувь осени и зимы 2025 — будете в тренде

Модная обувь сезона осень-зима 2025 — тренды, которые стоит знать
Мода любит повторяться, но на этот раз с неожиданным поворотом. Знаковые модели обуви прошлых лет возвращаются, но в современном исполнении — стильные, удобные и очень эффектные.
В Woman&Home рассказали, что из обуви стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.
Обувь, которая будет актуальна осенью и зимой
Ковбойский шик
Ковбойские и вестерн-боты снова в моде. Раньше они казались грубыми и тяжелыми для ежедневного ношения, теперь же дизайнеры делают их изящными: мягкая замша, гладкая кожа, комфортный каблук. Они подойдут к широким джинсам, юбкам миди и даже платьям-свитерам.
Яркие кроссовки
Белые классические кроссовки отходят на второй план. Теперь в тренде цвет, принты и неожиданные детали — блестящие вставки, металлические элементы, насыщенные оттенки малины, изумруда или кобальта. Такая обувь моментально освежает любой образ, даже в пасмурную погоду.
Клоги
Эти удобные модели остаются популярными, но с новым взглядом: платформы, каблуки, декоративные детали вроде заклепок или деревянной подошвы. Клоги хороши и с джинсами-клеш, и с офисными костюмами, и с легкими платьями.
Анималистический принт
Леопард, коровьи пятна, имитация змеиной кожи — от них трудно оторвать глаза. Такая обувь становится главным акцентом образа, и ее можно носить как с однотонными вещами, так и сочетать с другими принтами для смелого эксперимента.
Элегантные лоферы
Самая универсальная обувь на каждый день. Классические, на платформе или в минималистичном стиле — они одинаково удачно смотрятся и с деловыми костюмами, и с джинсами, и с платьями.
Осень и зима 2025 года — это время экспериментов: текстуры, принты, известные модели с новым лицом. Инвестируйте в две пары: универсальные — лоферы или ковбойские боты, и акцентные — яркие кроссовки или обувь с анималистическим принтом. Именно они помогут создать стильный и современный гардероб.
