Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модная обувь сезона осень-зима 2025 — тренды, которые стоит знать

Модная обувь сезона осень-зима 2025 — тренды, которые стоит знать

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 13:04
Самая модная женская обувь осени и зимы 2025 — будете в тренде
Сапоги в ковбойском стиле. Фото: freepik.com

Мода любит повторяться, но на этот раз с неожиданным поворотом. Знаковые модели обуви прошлых лет возвращаются, но в современном исполнении — стильные, удобные и очень эффектные.

В Woman&Home рассказали, что из обуви стоит добавить в свой гардероб уже сейчас.

Реклама
Читайте также:

Обувь, которая будет актуальна осенью и зимой

Ковбойский шик

Ковбойские и вестерн-боты снова в моде. Раньше они казались грубыми и тяжелыми для ежедневного ношения, теперь же дизайнеры делают их изящными: мягкая замша, гладкая кожа, комфортный каблук. Они подойдут к широким джинсам, юбкам миди и даже платьям-свитерам.

Чоботи в ковбойському стилі знову в моді
Ковбойские сапоги. Фото из Instagram

Яркие кроссовки

Белые классические кроссовки отходят на второй план. Теперь в тренде цвет, принты и неожиданные детали — блестящие вставки, металлические элементы, насыщенные оттенки малины, изумруда или кобальта. Такая обувь моментально освежает любой образ, даже в пасмурную погоду.

Яскраве взуття освіжить будь-який образ
Яркая обувь. Фото из Instagram

Клоги

Эти удобные модели остаются популярными, но с новым взглядом: платформы, каблуки, декоративные детали вроде заклепок или деревянной подошвы. Клоги хороши и с джинсами-клеш, и с офисными костюмами, и с легкими платьями.

Клоги ще роками будуть популярними
Клоги. Фото из Instagram

Анималистический принт

Леопард, коровьи пятна, имитация змеиной кожи — от них трудно оторвать глаза. Такая обувь становится главным акцентом образа, и ее можно носить как с однотонными вещами, так и сочетать с другими принтами для смелого эксперимента.

Взуття з принтом, від якого важко відвести погляд
Обувь с коровьим принтом. Фото из Instagram

Элегантные лоферы

Самая универсальная обувь на каждый день. Классические, на платформе или в минималистичном стиле — они одинаково удачно смотрятся и с деловыми костюмами, и с джинсами, и с платьями.

Лофери, що в будь-якому образі мають вдалий вигляд
Элегантные лоферы. Фото из Instagram

Осень и зима 2025 года — это время экспериментов: текстуры, принты, известные модели с новым лицом. Инвестируйте в две пары: универсальные — лоферы или ковбойские боты, и акцентные — яркие кроссовки или обувь с анималистическим принтом. Именно они помогут создать стильный и современный гардероб.

Ранее мы писали о том, какая пара обуви идеальна на осень.

Также мы сообщали, какие ботинки на осень купила себе Анна Саливанчук.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации