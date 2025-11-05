Відео
Україна
Модні аксесуари, які можуть видати ваші приховані комплекси

Модні аксесуари, які можуть видати ваші приховані комплекси

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:05
Оновлено: 12:46
5 речей, які можуть видати ваші комплекси — перевірте себе
Дівчина в окулярах. Фото: freepik

У 2025-му, коли світ говорить про "тихий люкс" і моду без показного блиску, важливо не лише, що ми носимо, а й чому. Одяг і дрібниці — це не просто речі, а сигнали. Вони часто розповідають більше, ніж слова: про наш настрій, тривоги й навіть спроби здаватися впевненішими, ніж ми є насправді.

Про це пише "РБК-Україна".

Читайте також:

Аксесуари, що сигналізують про вашу невпевненість

Сонцезахисні окуляри, які не хочеться знімати

Окуляри — це зручно, але буває, що вони стають не аксесуаром, а щитом. За темним склом легше не зустрічатися поглядом, не показувати емоції, залишити дистанцію. Якщо ви носите їх навіть у приміщенні — можливо, справа не у світлі, а у бажанні сховатися.

Спробуйте: у кав’ярні чи магазині залиште окуляри у сумці. Подивіться людям у вічі. Це може здатися дрібницею, але саме такі моменти повертають відчуття відкритості.

Іноді окуляри краще залишити у сумці
Сонцезахисні окуляри. Фото: freepik

Речі з великими логотипами

Гучні бренди іноді стають заміною внутрішньої впевненості. Але мода вже давно перейшла на іншу хвилю — цінність у якості, а не у назві.

Спробуйте: одну яскраву річ доповнити стриманими елементами. Хай увагу привертає не логотип, а ваші жести, усмішка чи впевненість у голосі.

Навушники, що не знімаються

Музика — чудова втеча, але якщо ви носите навушники навіть у черзі чи на прогулянці, це теж спосіб відгородитися. Ми наче кажемо: "Не турбуйте мене". Та разом із тишею втрачаємо випадкові усмішки, короткі розмови, людське тепло.

Спробуйте: пройтися містом без музики. Почуйте шум, голоси, життя навколо. Такі паузи знімають напругу краще за будь-яку медитацію.

Навушники допомагають відгородитися від світу
Дівчина в окулярах і навушниках. Фото: freepik

Масивний годинник як доказ успіху

Коли годинник стає не частиною образу, а демонстрацією статусу — він втрачає сенс. Дехто носить важкі моделі, аби відчути свою вагу, показати значущість.

Спробуйте: сприймати годинник як особисту річ, не для чужих очей. Коли зникає потреба щось доводити, з’являється легкість. Вона і є справжньою ознакою впевненості.

Кепка чи шапка, яка не сходить із голови

Іноді головний убір — це просто частина стилю. Але буває, що ми ховаємо під ним втому, незадоволення, небажання бути помітними.

Спробуйте: хоча б на кілька хвилин зняти кепку, коли почуваєтесь у безпеці. Подивіться на себе в дзеркало без "захисту". Знайдіть у відображенні не недоліки, а спокій.

Ми всі час від часу створюємо для себе "маленьку броню". Це нормально. Головне пам'ятати, що справжній стиль не про статус і не про сховані страхи.

Раніше ми писали про те, з якого матеріалу рукавички будуть в тренді цього року.

Також ми повідомляли, яку сумку можна носити в 2026 році.

психологія мода аксесуари речі стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
