5 вещей, которые могут выдать ваши комплексы — проверьте себя

Девушка в очках. Фото: freepik

В 2025-м, когда мир говорит о "тихом люксе" и моде без показного блеска, важно не только, что мы носим, но и почему. Одежда и мелочи — это не просто вещи, а сигналы. Они часто рассказывают больше, чем слова: о нашем настроении, тревогах и даже попытках казаться увереннее, чем мы есть на самом деле.

Об этом пишет "РБК-Україна".

Реклама

Читайте также:

Аксессуары, сигнализирующие о вашей неуверенности

Солнцезащитные очки, которые не хочется снимать

Очки — это удобно, но бывает, что они становятся не аксессуаром, а щитом. За темным стеклом легче не встречаться взглядом, не показывать эмоции, оставить дистанцию. Если вы носите их даже в помещении — возможно, дело не в свете, а в желании спрятаться.



Попробуйте: в кафе или магазине оставьте очки в сумке. Посмотрите людям в глаза. Это может показаться мелочью, но именно такие моменты возвращают ощущение открытости.

Солнцезащитные очки, фото: freepik

Вещи с большими логотипами

Громкие бренды иногда становятся заменой внутренней уверенности. Но мода уже давно перешла на другую волну — ценность в качестве, а не в названии.



Попробуйте: одну яркую вещь дополнить сдержанными элементами. Пусть внимание привлекает не логотип, а ваши жесты, улыбка или уверенность в голосе.

Наушники, которые не снимаются

Музыка — отличный побег, но если вы носите наушники даже в очереди или на прогулке, это тоже способ отгородиться. Мы как будто говорим: "Не беспокойте меня". Но вместе с тишиной теряем случайные улыбки, короткие разговоры, человеческое тепло.



Попробуйте: пройтись по городу без музыки. Услышьте шум, голоса, жизнь вокруг. Такие паузы снимают напряжение лучше любой медитации.

Девушка в очках и наушниках. Фото: freepik

Массивные часы как доказательство успеха

Когда часы становятся не частью образа, а демонстрацией статуса — они теряют смысл. Некоторые носят тяжелые модели, чтобы почувствовать свой вес, показать значимость.



Попробуйте: воспринимать часы как личную вещь, не для чужих глаз. Когда исчезает потребность что-то доказывать, появляется легкость. Она и является настоящим признаком уверенности.

Кепка или шапка, которая не сходит с головы

Иногда головной убор — это просто часть стиля. Но бывает, что мы прячем под ним усталость, недовольство, нежелание быть заметными.



Попробуйте: хотя бы на несколько минут снять кепку, когда чувствуете себя в безопасности. Посмотрите на себя в зеркало без "защиты". Найдите в отражении не недостатки, а спокойствие.

Мы все время от времени создаем для себя "маленькую броню". Это нормально. Главное помнить, что настоящий стиль не про статус и не про скрытые страхи.

Ранее мы писали о том, из какого материала перчатки будут в тренде в этом году.

Также мы сообщали, какую сумку можно носить в 2026 году.