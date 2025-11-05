Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модные аксессуары, которые могут выдать ваши скрытые комплексы

Модные аксессуары, которые могут выдать ваши скрытые комплексы

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:05
обновлено: 12:46
5 вещей, которые могут выдать ваши комплексы — проверьте себя
Девушка в очках. Фото: freepik

В 2025-м, когда мир говорит о "тихом люксе" и моде без показного блеска, важно не только, что мы носим, но и почему. Одежда и мелочи — это не просто вещи, а сигналы. Они часто рассказывают больше, чем слова: о нашем настроении, тревогах и даже попытках казаться увереннее, чем мы есть на самом деле.

Об этом пишет "РБК-Україна".

Реклама
Читайте также:

Аксессуары, сигнализирующие о вашей неуверенности

Солнцезащитные очки, которые не хочется снимать

Очки — это удобно, но бывает, что они становятся не аксессуаром, а щитом. За темным стеклом легче не встречаться взглядом, не показывать эмоции, оставить дистанцию. Если вы носите их даже в помещении — возможно, дело не в свете, а в желании спрятаться.

Попробуйте: в кафе или магазине оставьте очки в сумке. Посмотрите людям в глаза. Это может показаться мелочью, но именно такие моменты возвращают ощущение открытости.

Іноді окуляри краще залишити у сумці
Солнцезащитные очки, фото: freepik

Вещи с большими логотипами

Громкие бренды иногда становятся заменой внутренней уверенности. Но мода уже давно перешла на другую волну — ценность в качестве, а не в названии.

Попробуйте: одну яркую вещь дополнить сдержанными элементами. Пусть внимание привлекает не логотип, а ваши жесты, улыбка или уверенность в голосе.

Наушники, которые не снимаются

Музыка — отличный побег, но если вы носите наушники даже в очереди или на прогулке, это тоже способ отгородиться. Мы как будто говорим: "Не беспокойте меня". Но вместе с тишиной теряем случайные улыбки, короткие разговоры, человеческое тепло.

Попробуйте: пройтись по городу без музыки. Услышьте шум, голоса, жизнь вокруг. Такие паузы снимают напряжение лучше любой медитации.

Навушники допомагають відгородитися від світу
Девушка в очках и наушниках. Фото: freepik

Массивные часы как доказательство успеха

Когда часы становятся не частью образа, а демонстрацией статуса — они теряют смысл. Некоторые носят тяжелые модели, чтобы почувствовать свой вес, показать значимость.

Попробуйте: воспринимать часы как личную вещь, не для чужих глаз. Когда исчезает потребность что-то доказывать, появляется легкость. Она и является настоящим признаком уверенности.

Кепка или шапка, которая не сходит с головы

Иногда головной убор — это просто часть стиля. Но бывает, что мы прячем под ним усталость, недовольство, нежелание быть заметными.

Попробуйте: хотя бы на несколько минут снять кепку, когда чувствуете себя в безопасности. Посмотрите на себя в зеркало без "защиты". Найдите в отражении не недостатки, а спокойствие.

Мы все время от времени создаем для себя "маленькую броню". Это нормально. Главное помнить, что настоящий стиль не про статус и не про скрытые страхи.

Ранее мы писали о том, из какого материала перчатки будут в тренде в этом году.

Также мы сообщали, какую сумку можно носить в 2026 году.

психология мода аксессуары вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации