Рукавички, що додають стилю — вибір осені-зими 2025

Дата публікації: 28 жовтня 2025 09:21
Оновлено: 09:32
Модні шкіряні рукавички — як поєднувати їх з різними образами
Дівчина в шкіряних рукавичках. Фото: freepik.com

У світі моди є правило, яке працює завжди: якщо образ здається занадто простим, додайте акцент. Іноді достатньо лише одного — прикраси, шарфа чи рукавичок — аби навіть звичний лук заграв по-новому.

Про це пише Elle.

Саме восени та взимку аксесуари виходять на перший план. Вони не лише додають стилю, а й мають цілком практичну місію — захищати від холоду, вітру та снігу. І ось уже кілька сезонів поспіль фаворитом серед них залишаються шкіряні рукавички.

Які рукавички в тренді

Це не просто деталь, а характер. Вони можуть задати настрій усьому образу: зробити його різкішим, елегантнішим або, навпаки, ніжно-стриманим. Рукавички доречний вигляд мають і з пальтом, і з пуховиком, і навіть із жакетом оверсайз. Вони створюють відчуття завершеності — ніби поставили крапку в модній історії.

Шкіряні рукавички підкорюють моду
Versace. Фото: Elle

У колекціях осінь-зима 2025 дизайнери пропонують відмовитися від класики на користь експериментів. Saint Laurent зробив ставку на широкі рукавички, які можна носити поверх сорочки чи блузи. Maison Margiela, Michael Kors і Chanel навпаки, запропонували вузькі моделі, що нагадують другу шкіру — вони підходять навіть для вечірніх виходів.

Модні рукавички, що є в різних моделях
Chanel. Фото: Elle

А для тих, хто любить деталі, є ще один тренд — декор. Ulla Johnson прикрасила рукавички кристалами, Versace додав металеві елементи, а Dior зіграв на текстурі, створивши рельєфні візерунки, які ледь помітно блищать при світлі.

З цими рукавичками образ буде мати цікавий вигляд
Dior. Фото: Elle

Цього сезону рукавички — не просто захист від холоду. Це спосіб додати цікавий акцент до свого образу.

Раніше ми писали про те, які культові сумки повертаються в тренди цього сезону.

Також ми повідомляли, які капелюхи з минулого зараз носять модниці в усьому світі.

мода тренди аксесуари стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
