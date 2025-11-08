Наймодніші прикраси сезону — зроблять образ неповторним

Модні деталі — які прикраси стали трендовими цієї осені
Прикраси додають образу характеру та роблять його унікальним. Вони можуть навіть найпростіший лук перетворити на щось незвичне та цікаве. Цього сезону стилісти радять придивитись до кількох трендових аксесуарів, що додадуть стилю та неповторності будь-якому образу.
Трендові прикраси осені 2025 року
Прикраси ручної роботи
На піку популярності цієї осені — прикраси, зроблені власноруч. Шнурки, бісер чи природні матеріали стануть ідеальною базою для найтрендовіших аксесуарів. Вони підкреслять індивідуальність, характер та відобразять креативність.
Брошки
У сезоні осінь-зима 2025/2026 модними знову стали брошки, особливо масивні. Така прикраса у формі квітів, птахів чи символів додасть елегантності образу та зробить його цікавішим. Найкраще комбінувати цей аксесуар з класичними сорочками, сукнями чи піджаками.
Ретро браслети
Браслети стали хітом цієї осені. Особливу увагу стилісти радять звернути на прикраси у стилі 80-х. Пластикові ретро моделі або ж дерев'яні браслети з натуральною текстурою пасуватимуть абсолютно до всього. Найкраще обирати землисті та приглушені відтінки.
Екстравеликі прикраси
Ще один тренд цієї осені — надзвичайно великі прикраси. Вони додають образу об'єму та мають незвичний вигляд. Масивні сережки, браслети та великі кольє стануть найкращим вибором для тих, хто любить бути в тренді й привертати увагу.
Мікс металів
Правило про те, що варто обирати або золото, або срібло для одного образу, більше не працює. Цього сезону в моді мікс металів. Не бійтеся комбінувати жовте золото зі сріблом, мідь із платиною, матові й відполіровані фактури.
Осінь 2025 — це пора сучасного недбалого шику та багатошаровості. Саме тому стилісти радять не боятися експериментувати. Чим незвичнішою буде комбінація прикрас, тим цікавішим стане образ.
