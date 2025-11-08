Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Модні деталі — які прикраси стали трендовими цієї осені

Модні деталі — які прикраси стали трендовими цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 07:00
Оновлено: 07:26
Наймодніші прикраси сезону — зроблять образ неповторним
Масивні срібні прикраси. Фото: Freepik

Прикраси додають образу характеру та роблять його унікальним. Вони можуть навіть найпростіший лук перетворити на щось незвичне та цікаве. Цього сезону стилісти радять придивитись до кількох трендових аксесуарів, що додадуть стилю та неповторності будь-якому образу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Трендові прикраси осені 2025 року

Прикраси ручної роботи

На піку популярності цієї осені — прикраси, зроблені власноруч. Шнурки, бісер чи природні матеріали стануть ідеальною базою для найтрендовіших аксесуарів.  Вони підкреслять індивідуальність, характер та відобразять креативність.

Трендові прикраси сезону
Прикраси з бісеру. Фото: Instagram

Брошки 

У сезоні осінь-зима 2025/2026 модними знову стали брошки, особливо масивні. Така прикраса у формі квітів, птахів чи символів додасть елегантності образу та зробить його цікавішим. Найкраще комбінувати цей аксесуар з класичними сорочками, сукнями чи піджаками.

Трендові прикраси сезону
Красива брошка. Фото: Instagram

Ретро браслети

Браслети стали хітом цієї осені. Особливу увагу стилісти радять звернути на прикраси у стилі 80-х. Пластикові ретро моделі або ж дерев'яні браслети з натуральною текстурою пасуватимуть абсолютно до всього. Найкраще обирати землисті та приглушені відтінки.

Трендові прикраси сезону
Ретро браслети. Фото: Instagram

Екстравеликі прикраси

Ще один тренд цієї осені — надзвичайно великі прикраси. Вони додають образу об'єму та мають незвичний вигляд. Масивні сережки, браслети та великі кольє стануть найкращим вибором для тих, хто любить бути в тренді й привертати увагу.

Трендові прикраси сезону
Масивна прикраса на шию. Фото: Instagram

Мікс металів

Правило про те, що варто обирати або золото, або срібло для одного образу, більше не працює. Цього сезону в моді мікс металів. Не бійтеся комбінувати жовте золото зі сріблом, мідь із платиною, матові й відполіровані фактури.

Трендові прикраси сезону
Золота та срібна каблучки. Фото: Instagram

Осінь 2025 — це пора сучасного недбалого шику та багатошаровості. Саме тому стилісти радять не боятися експериментувати. Чим незвичнішою буде комбінація прикрас, тим цікавішим стане образ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка набирає популярності. Це повна протилежність бохо.

Також ми розповідали, який вигляд має найдорожча у світі сумка. Таких лише три.

мода аксесуари краса стиль прикраси
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації