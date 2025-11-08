Наймодніші прикраси сезону — зроблять образ неповторним

Масивні срібні прикраси. Фото: Freepik

Прикраси додають образу характеру та роблять його унікальним. Вони можуть навіть найпростіший лук перетворити на щось незвичне та цікаве. Цього сезону стилісти радять придивитись до кількох трендових аксесуарів, що додадуть стилю та неповторності будь-якому образу.

Трендові прикраси осені 2025 року

Прикраси ручної роботи

На піку популярності цієї осені — прикраси, зроблені власноруч. Шнурки, бісер чи природні матеріали стануть ідеальною базою для найтрендовіших аксесуарів. Вони підкреслять індивідуальність, характер та відобразять креативність.

Прикраси з бісеру. Фото: Instagram

Брошки

У сезоні осінь-зима 2025/2026 модними знову стали брошки, особливо масивні. Така прикраса у формі квітів, птахів чи символів додасть елегантності образу та зробить його цікавішим. Найкраще комбінувати цей аксесуар з класичними сорочками, сукнями чи піджаками.

Красива брошка. Фото: Instagram

Ретро браслети

Браслети стали хітом цієї осені. Особливу увагу стилісти радять звернути на прикраси у стилі 80-х. Пластикові ретро моделі або ж дерев'яні браслети з натуральною текстурою пасуватимуть абсолютно до всього. Найкраще обирати землисті та приглушені відтінки.

Ретро браслети. Фото: Instagram

Екстравеликі прикраси

Ще один тренд цієї осені — надзвичайно великі прикраси. Вони додають образу об'єму та мають незвичний вигляд. Масивні сережки, браслети та великі кольє стануть найкращим вибором для тих, хто любить бути в тренді й привертати увагу.

Масивна прикраса на шию. Фото: Instagram

Мікс металів

Правило про те, що варто обирати або золото, або срібло для одного образу, більше не працює. Цього сезону в моді мікс металів. Не бійтеся комбінувати жовте золото зі сріблом, мідь із платиною, матові й відполіровані фактури.

Золота та срібна каблучки. Фото: Instagram

Осінь 2025 — це пора сучасного недбалого шику та багатошаровості. Саме тому стилісти радять не боятися експериментувати. Чим незвичнішою буде комбінація прикрас, тим цікавішим стане образ.

