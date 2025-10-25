Відео
Найдорожча у світі — дружина мільярдера з Індії вразила сумкою

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 11:17
Оновлено: 14:43
Дружина індійського мільярдера показала діамантову сумку — найдорожчу у світі
Дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані Ніта Амбані. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Дружина індійського мільярдера Мукеша Амбані, 61-річна Ніта Амбані, вразила світ надзвичайно рідкісним та коштовним аксесуаром. Жінка показала інкрустовану діамантами сумку Hermes Sac Bijou Birkin, яка вважається однією з найдорожчих у світі.

Світлини опублікували на Instagram-сторінці Manish Malhotra.

Чим особлива сумка Hermes Sac Bijou Birkin

За даними аукціонного дому Sotheby's, сумка Hermes Sac Bijou Birkin з білого золота та з 3025 діамантами коштує приблизно 2 мільйони доларів. При цьому призначена вона не для прямого використання, а як елегантний аксесуар-браслет. Цю мініатюрну модель випустили у 2012 році, але досі вона залишається найбажанішим аксесуаром, якому немає рівних. Таких сумок є всього три у світі, тому Hermes Sac Bijou Birkin до всього ще й дуже рідкісна.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Образ Ніти Амбані з діамантовою сумкою. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Не дивно, що одна з цих мініатюрних сумок опинилась у Ніти Амбані. Її чоловік, Мукеш Амбані, найбагатша людина Індії. Жінка з'явилася на вечірці індійського бренду Manish Malhotra в образі, що однозначно підкреслив її статусність. Знаменитість обрала гламурне сарі з паєтками та доповнила аутфіт унікальними аксесуарами.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Сарі з паєтками та діамантова сумка, яку обрала Ніта Амбані. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Ніта обрала сережки-підвіски з великими колумбійськими смарагдами у формі серця. Доповнив образ браслет з діамантами. Однак головною окрасою лука стала мініатюрна діамантова сумочка Birkin з ексклюзивної колекції High Jewelry від Hermes.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Ніта Амбані. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Вона додала вишуканості та елегантності знаменитості. Це не просто сумка, а аксесуар, що вражає своєю неповторністю та ексклюзивністю. 

Індія мільярдери сумки діаманти аксесуари
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
