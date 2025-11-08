Видео
Модные детали — какие украшения стали трендовыми этой осенью

Дата публикации 8 ноября 2025 07:00
обновлено: 07:26
Самые модные украшения сезона — сделают образ неповторимым
Массивные серебряные украшения. Фото: Freepik

Украшения добавляют образу характера и делают его уникальным. Они могут даже самый простой лук превратить в нечто необычное и интересное. В этом сезоне стилисты советуют присмотреться к нескольким трендовым аксессуарам, которые придадут стиля и неповторимости любому образу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Трендовые украшения осени 2025 года

Украшения ручной работы

На пике популярности этой осенью — украшения, сделанные собственноручно. Шнурки, бисер или природные материалы станут идеальной базой для самых трендовых аксессуаров. Они подчеркнут индивидуальность, характер и отразят креативность.

Трендові прикраси сезону
Украшения из бисера. Фото: Instagram

Броши

В сезоне осень-зима 2025/2026 модными снова стали броши, особенно массивные. Такое украшение в форме цветов, птиц или символов придаст элегантности образу и сделает его более интересным. Лучше всего комбинировать этот аксессуар с классическими рубашками, платьями или пиджаками.

Трендові прикраси сезону
Красивая брошь. Фото: Instagram

Ретро браслеты

Браслеты стали хитом этой осени. Особое внимание стилисты советуют обратить на украшения в стиле 80-х. Пластиковые ретро модели или деревянные браслеты с натуральной текстурой подойдут абсолютно ко всему. Лучше всего выбирать землистые и приглушенные оттенки.

Трендові прикраси сезону
Ретро браслеты в стиле 80-х. Фото: Instagram

Экстракрупные украшения

Еще один тренд этой осени — чрезвычайно крупные украшения. Они добавляют образу объема и имеют необычный вид. Массивные серьги, браслеты и крупные колье станут лучшим выбором для тех, кто любит быть в тренде и привлекать внимание.

Трендові прикраси сезону
Массивное украшение на шею. Фото: Instagram

Микс металлов

Правило о том, что стоит выбирать либо золото, либо серебро для одного образа, больше не работает. В этом сезоне в моде микс металлов. Не бойтесь комбинировать желтое золото с серебром, медь с платиной, матовые и отполированные фактуры.

Трендові прикраси сезону
Золотое и серебряное кольца. Фото: Instagram

Осень 2025 — это пора современного небрежного шика и многослойности. Именно поэтому стилисты советуют не бояться экспериментировать. Чем необычнее будет комбинация украшений, тем интереснее станет образ.

мода аксессуары красота стиль украшения
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
