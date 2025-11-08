Самые модные украшения сезона — сделают образ неповторимым

Массивные серебряные украшения. Фото: Freepik

Украшения добавляют образу характера и делают его уникальным. Они могут даже самый простой лук превратить в нечто необычное и интересное. В этом сезоне стилисты советуют присмотреться к нескольким трендовым аксессуарам, которые придадут стиля и неповторимости любому образу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Трендовые украшения осени 2025 года

Украшения ручной работы

На пике популярности этой осенью — украшения, сделанные собственноручно. Шнурки, бисер или природные материалы станут идеальной базой для самых трендовых аксессуаров. Они подчеркнут индивидуальность, характер и отразят креативность.

Украшения из бисера. Фото: Instagram

Броши

В сезоне осень-зима 2025/2026 модными снова стали броши, особенно массивные. Такое украшение в форме цветов, птиц или символов придаст элегантности образу и сделает его более интересным. Лучше всего комбинировать этот аксессуар с классическими рубашками, платьями или пиджаками.

Красивая брошь. Фото: Instagram

Ретро браслеты

Браслеты стали хитом этой осени. Особое внимание стилисты советуют обратить на украшения в стиле 80-х. Пластиковые ретро модели или деревянные браслеты с натуральной текстурой подойдут абсолютно ко всему. Лучше всего выбирать землистые и приглушенные оттенки.

Ретро браслеты в стиле 80-х. Фото: Instagram

Экстракрупные украшения

Еще один тренд этой осени — чрезвычайно крупные украшения. Они добавляют образу объема и имеют необычный вид. Массивные серьги, браслеты и крупные колье станут лучшим выбором для тех, кто любит быть в тренде и привлекать внимание.

Массивное украшение на шею. Фото: Instagram

Микс металлов

Правило о том, что стоит выбирать либо золото, либо серебро для одного образа, больше не работает. В этом сезоне в моде микс металлов. Не бойтесь комбинировать желтое золото с серебром, медь с платиной, матовые и отполированные фактуры.

Золотое и серебряное кольца. Фото: Instagram

Осень 2025 — это пора современного небрежного шика и многослойности. Именно поэтому стилисты советуют не бояться экспериментировать. Чем необычнее будет комбинация украшений, тем интереснее станет образ.

Напомним, ранее мы писали, какая сумка набирает популярность. Это полная противоположность бохо.

Также мы рассказывали о том, как выглядит самая дорогая в мире сумка. Таких только три.