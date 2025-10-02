Відео
Головна Мода та краса Модні фаворити Леді Гаги — хто стоїть за її культовими луками

Модні фаворити Леді Гаги — хто стоїть за її культовими луками

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:00
Хто створює образи Леді Гаги — улюблені бренди зірки
Леді Гага. Фото: Getty Images

Американська співачка Леді Гага стала зіркою у 2008 році завдяки хіту Poker Face. За ці роки її стиль змінювався від театрального епатажу до сексуальних образів і навіть захоплення кантрі. Разом із цим змінювалися й її улюблені дизайнери.

Vogue UA виділив п’ять брендів, яким Леді Гага залишається вірною протягом багатьох років.

Читайте також:

Бренди одягу, які любить Леді Гага

Брендон Максвелл

Сьогодні Леді Гага обирає Брендона Максвелла для сценічних образів. Він працював над її турами з Тоні Беннеттом і завдяки співачці створив власний бренд. Леді Гага брала участь у підготовці шоу, допомагаючи на бекстейджі, що ще більше підкреслює її тісний зв’язок із дизайнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Донателла Версаче

Донателла і Леді Гага давно підтримують дружні стосунки. У 2014 році співачка стала обличчям колекції Versace, а в 2017 році дизайнерка особисто контролювала створення сценічних образів для виступу на Super Bowl. Для червоних доріжок Леді Гага часто обирає вбрання Atelier Versace, створені спеціально для неї, що демонструє її прихильність до сміливого і відкритого стилю бренду.

Александр Маккуїн

Маккуїн став одним із перших дизайнерів, які повірили в Леді Гагу і підтримували її індивідуальність. Саме він створив легендарний образ для кліпу Bad Romance. Після його смерті співачка придбала на аукціоні туфлі Armadillo з цієї колекції — рідкісний і цінний екземпляр, що став символом її пам’яті про творчого друга.

Джорджіо Армані

Навіть якщо бренд Армані асоціюється із стриманістю та елегантністю, для Леді Гаги дизайнер створював сміливі сценічні костюми. Його роботи використовувалися для туру "Born This Way у 2012 році, де співачка демонструвала яскраві і незабутні образи.

Марк Джейкобс

Леді Гага є музою Marc Jacobs і неодноразово брала участь у показах бренду. Образи цього дизайнера часто з’являлися на червоних доріжках і на великих сценах, зокрема на Grammy у 2016 році, а також під час підготовки макіяжу для виступу на Super Bowl 2017. Вбрання Marc Jacobs допомагають їй створювати яскраві перевтілення та сміливі модні експерименти.

Раніше ми писали про те, які чоботи цієї осені носить акторка Анна Саліванчук.  

Також ми повідомляли, на якій сумці в своєму образу зробила акцент Даша Квіткова.

мода Леді Гага тренди стиль відомі бренди
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
