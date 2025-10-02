Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модные фавориты Леди Гаги — кто стоит за ее культовыми луками

Модные фавориты Леди Гаги — кто стоит за ее культовыми луками

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 13:00
Кто создает образы Леди Гаги — любимые бренды звезды
Леди Гага. Фото: Getty Images

Американская певица Леди Гага стала звездой в 2008 году благодаря хиту Poker Face. За эти годы ее стиль менялся от театрального эпатажа до сексуальных образов и даже увлечения кантри. Вместе с этим менялись и ее любимые дизайнеры.

Vogue UA выделил пять брендов, которым Леди Гага остается верной на протяжении многих лет.

Реклама
Читайте также:

Бренды одежды, которые любит Леди Гага

Брендон Максвелл

Сегодня Леди Гага выбирает Брэндона Максвелла для сценических образов. Он работал над ее турами с Тони Беннеттом и благодаря певице создал собственный бренд. Леди Гага участвовала в подготовке шоу, помогая на бэкстейдже, что еще больше подчеркивает ее тесную связь с дизайнером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Донателла Версаче

Донателла и Леди Гага давно поддерживают дружеские отношения. В 2014 году певица стала лицом коллекции Versace, а в 2017 году дизайнер лично контролировала создание сценических образов для выступления на Super Bowl. Для красных дорожек Леди Гага часто выбирает наряды Atelier Versace, созданные специально для нее, что демонстрирует ее приверженность смелому и открытому стилю бренда.

Александр Маккуин

Маккуин стал одним из первых дизайнеров, которые поверили в Леди Гагу и поддерживали ее индивидуальность. Именно он создал легендарный образ для клипа Bad Romance. После его смерти певица приобрела на аукционе туфли Armadillo из этой коллекции — редкий и ценный экземпляр, ставший символом ее памяти о творческом друге.

Джорджио Армани

Даже если бренд Армани ассоциируется со сдержанностью и элегантностью, для Леди Гаги дизайнер создавал смелые сценические костюмы. Его работы использовались для тура Born This Way в 2012 году, где певица демонстрировала яркие и запоминающиеся образы.

Марк Джейкобс

Леди Гага является музой Marc Jacobs и неоднократно участвовала в показах бренда. Образы этого дизайнера часто появлялись на красных дорожках и на больших сценах, в том числе на Grammy в 2016 году, а также во время подготовки макияжа для выступления на Super Bowl 2017. Наряды Marc Jacobs помогают ей создавать яркие перевоплощения и смелые модные эксперименты.

Ранее мы писали о том, какие сапоги этой осенью носит актриса Анна Саливанчук.

Также мы сообщали, на какой сумке в своем образе сделала акцент Даша Квиткова.

мода Леди Гага тренды стиль известные бренды
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации