Кто создает образы Леди Гаги — любимые бренды звезды

Американская певица Леди Гага стала звездой в 2008 году благодаря хиту Poker Face. За эти годы ее стиль менялся от театрального эпатажа до сексуальных образов и даже увлечения кантри. Вместе с этим менялись и ее любимые дизайнеры.

Vogue UA выделил пять брендов, которым Леди Гага остается верной на протяжении многих лет.

Бренды одежды, которые любит Леди Гага

Брендон Максвелл

Сегодня Леди Гага выбирает Брэндона Максвелла для сценических образов. Он работал над ее турами с Тони Беннеттом и благодаря певице создал собственный бренд. Леди Гага участвовала в подготовке шоу, помогая на бэкстейдже, что еще больше подчеркивает ее тесную связь с дизайнером.

Донателла Версаче

Донателла и Леди Гага давно поддерживают дружеские отношения. В 2014 году певица стала лицом коллекции Versace, а в 2017 году дизайнер лично контролировала создание сценических образов для выступления на Super Bowl. Для красных дорожек Леди Гага часто выбирает наряды Atelier Versace, созданные специально для нее, что демонстрирует ее приверженность смелому и открытому стилю бренда.

Александр Маккуин

Маккуин стал одним из первых дизайнеров, которые поверили в Леди Гагу и поддерживали ее индивидуальность. Именно он создал легендарный образ для клипа Bad Romance. После его смерти певица приобрела на аукционе туфли Armadillo из этой коллекции — редкий и ценный экземпляр, ставший символом ее памяти о творческом друге.

Джорджио Армани

Даже если бренд Армани ассоциируется со сдержанностью и элегантностью, для Леди Гаги дизайнер создавал смелые сценические костюмы. Его работы использовались для тура Born This Way в 2012 году, где певица демонстрировала яркие и запоминающиеся образы.

Марк Джейкобс

Леди Гага является музой Marc Jacobs и неоднократно участвовала в показах бренда. Образы этого дизайнера часто появлялись на красных дорожках и на больших сценах, в том числе на Grammy в 2016 году, а также во время подготовки макияжа для выступления на Super Bowl 2017. Наряды Marc Jacobs помогают ей создавать яркие перевоплощения и смелые модные эксперименты.

