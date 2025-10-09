Теплые осенние образы, которые уже покорили Instagram 2025 — фото

Девушка со свитером на плечах. Фото из Instagram

Осень в этом году решила подкинуть нам первые холодные и ветреные дни, и пока мы ищем баланс между летним и зимним гардеробом, модные девушки уже подготовили свои must-have теплые вещи, которые дарят комфорт и при этом отлично вписываются в осенние образы.

В Vogue рассказали о 5 таких находках.

Модные находки этой осени

Свитер на плече

Ваш любимый свитер уже готов к выходу. Эта вещь — главный герой осенне-зимнего сезона, который можно носить множеством способов. Накинуть на плечи вместо жилета или тренча, что будет выглядеть стильно и легко.

Свитер, накинутый на плечи. Фото из Instagram

Чтобы оставить летнее настроение, выбирайте светлые или пастельные цвета: розовый, голубой, салатовый, голубой.

Угги на платформе

Эта обувь ежегодно возвращается в моду. Модницы уже носят угги с мешковатыми джинсами и вязаными свитерами, не дожидаясь настоящих холодов.

Угги на платформе. Фото из Instagram

Объемный шарф

Если не хочется накидывать свитер на плечи, выберите большой шарф с бахромой. Он хорошо работает с повседневными образами: кроссовки, мягкие брюки, просторный свитер. Шарф добавляет теплоты и завершенности, не утяжеляя лук.

Объемный шарф в образе. Фото из Instagram

Вязаная бини

Считается, что голова и ноги всегда должны быть теплыми. На первых порах холодов модницы выбирают бини из более теплой пряжи — те же самые шапки, которые носили летом, но теплее. Они оживляют официальные образы и добавляют шарма спортивным.

Вязаная бини. Фото из Instagram

Теплые носки

Сейчас модно носить теплые носки с лоферами.

Лоферы с носками. Фото из Instagram

В этом сезоне девушки делают это не только в повседневном стиле, но и в prep-образах с плиссированными юбками, жакетами или кожаными куртками и прямыми джинсами.

