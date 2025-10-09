Видео
Модные инфлюенсеры показали, что носить холодной осенью

Модные инфлюенсеры показали, что носить холодной осенью

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:08
Теплые осенние образы, которые уже покорили Instagram 2025 — фото
Девушка со свитером на плечах. Фото из Instagram

Осень в этом году решила подкинуть нам первые холодные и ветреные дни, и пока мы ищем баланс между летним и зимним гардеробом, модные девушки уже подготовили свои must-have теплые вещи, которые дарят комфорт и при этом отлично вписываются в осенние образы.

В Vogue рассказали о 5 таких находках.

Читайте также:

Модные находки этой осени

Свитер на плече

Ваш любимый свитер уже готов к выходу. Эта вещь — главный герой осенне-зимнего сезона, который можно носить множеством способов. Накинуть на плечи вместо жилета или тренча, что будет выглядеть стильно и легко. 

Светр, накинутий на плечі, має трендовий вигляд
Свитер, накинутый на плечи. Фото из Instagram

Чтобы оставить летнее настроение, выбирайте светлые или пастельные цвета: розовый, голубой, салатовый, голубой.

Угги на платформе

Эта обувь ежегодно возвращается в моду. Модницы уже носят угги с мешковатыми джинсами и вязаными свитерами, не дожидаясь настоящих холодов.

Уггі на платформі не покидають тренди вже який рік
Угги на платформе. Фото из Instagram

Объемный шарф

Если не хочется накидывать свитер на плечи, выберите большой шарф с бахромой. Он хорошо работает с повседневными образами: кроссовки, мягкие брюки, просторный свитер. Шарф добавляет теплоты и завершенности, не утяжеляя лук.

Великий шарф вдало доповнює безліч образів
Объемный шарф в образе. Фото из Instagram

Вязаная бини

Считается, что голова и ноги всегда должны быть теплыми. На первых порах холодов модницы выбирают бини из более теплой пряжи — те же самые шапки, которые носили летом, но теплее. Они оживляют официальные образы и добавляют шарма спортивным.

В'язані шапки будуть модними і восени
Вязаная бини. Фото из Instagram

Теплые носки

Сейчас модно носить теплые носки с лоферами.

Шкарпетки з лоферами, як новий тренд
Лоферы с носками. Фото из Instagram

В этом сезоне девушки делают это не только в повседневном стиле, но и в prep-образах с плиссированными юбками, жакетами или кожаными куртками и прямыми джинсами.

Ранее мы писали о том, какие образы модницы создают с джинсами скинни этой осенью.

Также мы сообщали, что свитер с ромбами, который еще носили наши дедушки, оказался снова на слуху.

мода одежда осень стиль трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
