Як створити модний осінній образ із кардиганом — стильні ідеї

Модні образи з кардиганами, які пасують кожній жінці
Кардиган — це не просто затишна річ, а справжній порятунок восени. Він гріє, додає комфорту й допомагає створювати безліч стильних образів — від офісних до вуличних.
Новини.LIVE зібрали п’ять варіантів, як можна носити кардиган цього сезону, щоб мати модний вигляд й водночас відчувати себе максимально зручно.
Трендові образи з кардиганом на будь-який випадок
Офісний шарм
Поєднайте подовжений кардиган із класичними штанами, білою сорочкою й тонкою краваткою. Зверху можна додати жакет або пальто прямого крою. Такий образ ідеально підходить для роботи — має стриманий, але не нудний вигляд. А якщо замість туфель обрати лофери чи мокасини, то образ вийде ще елегантним й сучасним.
Повсякденний затишок
Для прогулянок або кави з подругою обирайте короткий або теж довгий кардиган і носіть його з джинсами прямого крою та лонгслівом. Це поєднання створює відчуття легкості, але має охайний й продуманий вигляд. Додайте об’ємну сумку й кросівки, щоб завершити образ. Простий, але бездоганний варіант на кожен день.
Бохо-настрій
Якщо хочеться чогось більш романтичного — спробуйте поєднати в’язаний кардиган із легкою сукнею та високими чоботами. Кардиган можна зав’язати поясом або підперезати ременем, щоб підкреслити талію. Такий образ має ніжний вигляд, але при цьому впевнено — ідеально для осінніх побачень чи прогулянок у парку.
Парижський стиль
Щоб додати образу шарму, накиньте кардиган на плечі поверх сорочки чи жакета. Носіть так із широкими брюками, балетками або лоферами — вийде неймовірно стильний лук.
Коли не хочеться нести кардиган у руках, просто зав’яжіть його на талії поверх пальта, тренча чи навіть сукні. Так ви не лише зробите силует більш структурованим, а й завжди будете мати його під рукою, якщо стане прохолодно. Це простий спосіб, який додає практичності й водночас оригінальності.
Кардиган — це універсальний герой гардероба, який ніколи не підводить. Його можна носити десятками способів, і кожного разу він буде мати свіжий вигляд.
Раніше ми писали про головні новинки серед одягу цього жовтня, що варті уваги.
Також ми повідомляли, які класні образи можна створити з трендовими оверсайз-светрами цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!