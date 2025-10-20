Як створити модний осінній образ із кардиганом — стильні ідеї

Дівчина в гарному кардигані. Фото: freepik.com

Кардиган — це не просто затишна річ, а справжній порятунок восени. Він гріє, додає комфорту й допомагає створювати безліч стильних образів — від офісних до вуличних.

Новини.LIVE зібрали п’ять варіантів, як можна носити кардиган цього сезону, щоб мати модний вигляд й водночас відчувати себе максимально зручно.

Трендові образи з кардиганом на будь-який випадок

Офісний шарм

Поєднайте подовжений кардиган із класичними штанами, білою сорочкою й тонкою краваткою. Зверху можна додати жакет або пальто прямого крою. Такий образ ідеально підходить для роботи — має стриманий, але не нудний вигляд. А якщо замість туфель обрати лофери чи мокасини, то образ вийде ще елегантним й сучасним.

Кардиган з гарним костюмом. Фото з Instagram

Повсякденний затишок

Для прогулянок або кави з подругою обирайте короткий або теж довгий кардиган і носіть його з джинсами прямого крою та лонгслівом. Це поєднання створює відчуття легкості, але має охайний й продуманий вигляд. Додайте об’ємну сумку й кросівки, щоб завершити образ. Простий, але бездоганний варіант на кожен день.

Образ для прогулянки. Фото з Instagram

Бохо-настрій

Якщо хочеться чогось більш романтичного — спробуйте поєднати в’язаний кардиган із легкою сукнею та високими чоботами. Кардиган можна зав’язати поясом або підперезати ременем, щоб підкреслити талію. Такий образ має ніжний вигляд, але при цьому впевнено — ідеально для осінніх побачень чи прогулянок у парку.

Кардиган з сукнею. Фото з Instagram

Парижський стиль

Щоб додати образу шарму, накиньте кардиган на плечі поверх сорочки чи жакета. Носіть так із широкими брюками, балетками або лоферами — вийде неймовірно стильний лук.

Кардиган в образі. Фото з Instagram

Коли не хочеться нести кардиган у руках, просто зав’яжіть його на талії поверх пальта, тренча чи навіть сукні. Так ви не лише зробите силует більш структурованим, а й завжди будете мати його під рукою, якщо стане прохолодно. Це простий спосіб, який додає практичності й водночас оригінальності.

Кардиган — це універсальний герой гардероба, який ніколи не підводить. Його можна носити десятками способів, і кожного разу він буде мати свіжий вигляд.

