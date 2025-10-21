Видео
Видео

Модные образы на осень от Джамалы, которые подходят для офиса

Модные образы на осень от Джамалы, которые подходят для офиса

Дата публикации 21 октября 2025 11:25
обновлено: 10:07
Осенние образы для работы — три стильные идеи от Джамалы
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaa

Певица Джамала в очередной раз доказала, что обладает чувством стиля даже в самых простых сочетаниях. Ее осенние образы — это пример того, как выглядеть современно, комфортно и при этом оставаться собой. Без чрезмерного блеска, без пафоса — просто хороший вкус и уверенность.

Об этом пишет "РБК-Україна".

Читайте также:

Удачные образы для работы от Джамалы

Мятная рубашка и юбка-шорты

Для тех, кто любит классику, но не хочет сливаться с толпой. Джамала выбрала рубашку нежно-мятного оттенка и асимметричную черную юбку-шорты. Образ дополнили черные колготки и серебристые туфли. Получилось по-деловому, но в то же время свежо.

Класичний образ з цікавим акцентом на осінь
Мятная рубашка и юбка-шорты. Фото из Instagram

Такой лук прекрасно подходит для офиса, презентации или даже встречи с друзьями после работы. Мятный цвет освежает, а черная база добавляет строгости — идеальный баланс.

Свитер и широкие джинсы

Простой, но безупречно стильный вариант. Джамала соединила черный свитер с молнией и светлые широкие джинсы — база для тех, кто ценит комфорт и минимализм. Мелкие детали создают настроение: мягкие волны в волосах, сдержанные украшения и яркий красный чехол на телефоне, который становится маленьким акцентом.

Простий, але дуже стильний образ від відомої зірки
Свитер и широкие джинсы в образе Джамалы. Фото из Instagram

Такой образ легко адаптировать под любую ситуацию — от кофе с подругой до встречи в офисе без дресс-кода. Если добавить пальто или тренч, то будет готовый вариант на прохладную осень.

Уютный свитер и классические брюки

Осень — это время мягкости и тепла, и этот образ передает это на все сто. Серый вязаный свитер с объемными рукавами, темные прямые брюки и коричневая сумочка — минималистично, уютно и элегантно. Такой вариант подходит тем, кто хочет выглядеть стильно даже в дождливую погоду. Серый добавляет спокойствия, а теплый оттенок сумки разбавляет строгость цветов.

Варіант образу, що підійде усім цієї осені
Уютный свитер и классические брюки. Фото из Instagram

Джамала показала, что стиль — это не о брендах или сложных формулах, а о чувстве гармонии. Каждый из ее образов можно легко повторить, имея базовые вещи в гардеробе. Просто немного вдохновения, любимая музыка и ваш осенний "лук" готов.

Ранее мы писали о том, что певица Злата Огневич показала, на какую куртку сделала ставку в этом сезоне.

Также мы сообщали, что Екатерина Кузнецова показала не один стильный образ осенью, и мы разобрали детальнее один из них.

мода Джамала тренды образ стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
