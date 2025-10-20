Как создать модный осенний образ с кардиганом — стильные идеи

Девушка в красивом кардигане. Фото: freepik.com

Кардиган — это не просто уютная вещь, а настоящее спасение осенью. Он греет, добавляет комфорта и помогает создавать множество стильных образов — от офисных до уличных.

Новини.LIVE собрали пять вариантов, как можно носить кардиган в этом сезоне, чтобы выглядеть модно и при этом чувствовать себя максимально удобно.

Трендовые образы с кардиганом на любой случай

Офисный шарм

Сочетайте удлиненный кардиган с классическими брюками, белой рубашкой и тонким галстуком. Сверху можно добавить жакет или пальто прямого кроя. Такой образ идеально подходит для работы — выглядит сдержанно, но не скучно. А если вместо туфель выбрать лоферы или мокасины, то образ получится еще более элегантным и современным.

Кардиган с хорошим костюмом. Фото из Instagram

Повседневный уют

Для прогулок или кофе с подругой выбирайте короткий или тоже длинный кардиган и носите его с джинсами прямого кроя и лонгсливом. Это сочетание создает ощущение легкости, но выглядит опрятно и продуманно. Добавьте объемную сумку и кроссовки, чтобы завершить образ. Простой, но безупречный вариант на каждый день.

Образ для прогулки. Фото из Instagram

Бохо-настроение

Если хочется чего-то более романтичного — попробуйте совместить вязаный кардиган с легким платьем и высокими сапогами. Кардиган можно завязать поясом или подпоясать ремнем, чтобы подчеркнуть талию. Такой образ выглядит нежно, но при этом уверенно — идеально для осенних свиданий или прогулок в парке.

Кардиган с платьем. Фото из Instagram

Парижский стиль

Чтобы добавить образу шарма, накиньте кардиган на плечи поверх рубашки или жакета. Носите так с широкими брюками, балетками или лоферами — получится невероятно стильный лук.

Кардиган в образе. Фото из Instagram

Когда не хочется нести кардиган в руках, просто завяжите его на талии поверх пальто, тренча или даже платья. Так вы не только сделаете силуэт более структурированным, но и всегда будете иметь его под рукой, если станет прохладно. Это простой прием, который добавляет практичности и одновременно оригинальности.

Кардиган — это универсальный герой гардероба, который никогда не подводит. Его можно носить десятками способов, и каждый раз он будет выглядеть свежо.

