Универсальный элемент осеннего гардероба — образы с клетчатыми рубашками

Девушка в клетчатой рубашке. Фото: freepik.com

Клетчатая рубашка осенью — это больше, чем базовая вещь. Она может стать главным героем вашего образа или мягким фоном для других элементов. Очень круто смотрится в паре со свитером. Это сочетание одновременно комфортное и стильное, а главное дает простор для экспериментов.

Как стилизовать клетчатую рубашку в осенних образах

Стилисты предлагайте надевать свитер сверху рубашки так, чтобы воротничок и низ немного выглядывали — такой многослойный эффект добавляет образу текстуры. Джинсы, широкие брюки или классические костюмные брюки сделают образ более продуманным. Обувь тоже может менять характер лука: лоферы добавят легкого академического шарма, высокие сапоги — элегантности, а кроссовки — непринужденности.

Уютный образ. Фото из Instagram

Чтобы образ не выглядел скучно, можно играть с деталями:

заправить рубашку наполовину под свитер;

завязать ее на поясе поверх свитера;

добавить ремень и накинуть свитер на плечи для легкой "неряшливой элегантности";

носить свитер объемным и заправлять только переднюю часть рубашки, чтобы создать эффект casual-шика.

Рубашка на поясе. Фото из Instagram

В этом сезоне в тренде разные виды клетки: тартан, "принц Уэльский", гленчек. Тартан добавляет классического британского настроения, гленчек выглядит сдержанно и уместно в офисном стиле, а "принц Уэльский" — идеален для сочетания с пальто и trench-coat'ами.

Стильный образ с клетчатой рубашкой. Фото из Instagram

Для более креативных луков попробуйте совместить рубашку, свитер, baggy jeans, лоферы. Еще как вариант рубашку и костюмные брюки с бомбером и балетками. Для женственного образа подойдет мини-юбка с клетчатой рубашкой и пальто. Такой образ прекрасно дополнят высокие сапоги, которые помогут создать современный и изящный образ.

Трендовый принт рубашки. Фото из Instagram

Клетчатая рубашка и свитер — это не просто удобно, это способ играть с текстурами, слоями и пропорциями, делать классические вещи современными и уникальными. Осенью 2025 она точно будет вашим must-have.

