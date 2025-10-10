Видео
Дата публикации 10 октября 2025 11:16
Универсальный элемент осеннего гардероба — образы с клетчатыми рубашками
Девушка в клетчатой рубашке. Фото: freepik.com

Клетчатая рубашка осенью — это больше, чем базовая вещь. Она может стать главным героем вашего образа или мягким фоном для других элементов. Очень круто смотрится в паре со свитером. Это сочетание одновременно комфортное и стильное, а главное дает простор для экспериментов.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Как стилизовать клетчатую рубашку в осенних образах

Стилисты предлагайте надевать свитер сверху рубашки так, чтобы воротничок и низ немного выглядывали — такой многослойный эффект добавляет образу текстуры. Джинсы, широкие брюки или классические костюмные брюки сделают образ более продуманным. Обувь тоже может менять характер лука: лоферы добавят легкого академического шарма, высокие сапоги — элегантности, а кроссовки — непринужденности.

Сорочка в клітинку - головний елемент гардеробу
Уютный образ. Фото из Instagram

Чтобы образ не выглядел скучно, можно играть с деталями:

  • заправить рубашку наполовину под свитер;
  • завязать ее на поясе поверх свитера;
  • добавить ремень и накинуть свитер на плечи для легкой "неряшливой элегантности";
  • носить свитер объемным и заправлять только переднюю часть рубашки, чтобы создать эффект casual-шика.
Образ з сорочкою на кожен день
Рубашка на поясе. Фото из Instagram

В этом сезоне в тренде разные виды клетки: тартан, "принц Уэльский", гленчек. Тартан добавляет классического британского настроения, гленчек выглядит сдержанно и уместно в офисном стиле, а "принц Уэльский" — идеален для сочетания с пальто и trench-coat'ами.

Принт в сорочці може бути різним
Стильный образ с клетчатой рубашкой. Фото из Instagram

Для более креативных луков попробуйте совместить рубашку, свитер, baggy jeans, лоферы. Еще как вариант рубашку и костюмные брюки с бомбером и балетками. Для женственного образа подойдет мини-юбка с клетчатой рубашкой и пальто. Такой образ прекрасно дополнят высокие сапоги, которые помогут создать современный и изящный образ.

Картату сорочку можна вписати в будь-який образ
Трендовый принт рубашки. Фото из Instagram

Клетчатая рубашка и свитер — это не просто удобно, это способ играть с текстурами, слоями и пропорциями, делать классические вещи современными и уникальными. Осенью 2025 она точно будет вашим must-have.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
