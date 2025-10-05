Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Модні поради — як креативно стилізувати краватку восени

Модні поради — як креативно стилізувати краватку восени

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 14:19
Краватка знову в моді — цікаві способи носити її восени
Дівчина зав'язує краватку. Фото: freepik.com

Краватка — це не лише про строгий дрес-код чи переговори в офісі. Якщо подивитися на неї під іншим кутом, вона може стати головним акцентом образу. Саме так роблять сучасні fashion-дівчата, які вміють перетворювати звичайну річ на стильну деталь.

Про це пише Cosmopolitan.

Реклама
Читайте також:

Краватка у стильних осінніх образах

Краватка як пояс

Тонка, довга краватка легко стає заміною ременя. Її можна обмотати навколо талії поверх джинсів або ж зав’язати поверх сукні. Такий акцент має неочікуваний вигляд й додає образу "родзинку".

Аксесуар на шию

Замість стандартного вузла — експериментуйте. Можна зав’язати її у вигляді чокера, легенько перев’язати бантом чи навіть зробити асиметричний вузол. У результаті виходить зовсім інший настрій — від романтичного до зухвалого.

Краватку можна по-різному стилізувати в образах
Краватка на шиї. Фото з Instagram

Стильний браслет або бандана

Краватку легко обмотати на зап’ясті або використати замість пов’язки на голову. Це додає образу легкості й драйву, а ще чудово працює у фестивальних луках.

Імпровізований метелик

Зав’язавши краватку у формі банта, ви отримуєте ефект метелика, але значно креативніше й сміливіше. Такий трюк часто використовують блогери, щоб перетворити стриману річ на яскраву деталь.

Декор для сумки

Якщо зовсім не хочеться носити її на собі, краватка може прикрасити ручку сумки чи рюкзака. Це простий спосіб освіжити навіть найзвичайніший аксесуар.

Отже, як ми бачимо, краватка давно перестала бути лише діловим атрибутом. Сьогодні вона — маленький інструмент для великих стильових експериментів. І хто знає, можливо, саме цей аксесуар стане вашою "фішкою" у новому сезоні.

Раніше ми писали про те, як стилізувати замшеві чоботи цієї осені.

Також ми повідомляли, які штани є найбільш комфортним і практичним вибором на цей сезон.

мода тренди жінки стиль трендові образи
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації