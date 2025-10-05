Краватка знову в моді — цікаві способи носити її восени

Дівчина зав'язує краватку. Фото: freepik.com

Краватка — це не лише про строгий дрес-код чи переговори в офісі. Якщо подивитися на неї під іншим кутом, вона може стати головним акцентом образу. Саме так роблять сучасні fashion-дівчата, які вміють перетворювати звичайну річ на стильну деталь.

Краватка у стильних осінніх образах

Краватка як пояс

Тонка, довга краватка легко стає заміною ременя. Її можна обмотати навколо талії поверх джинсів або ж зав’язати поверх сукні. Такий акцент має неочікуваний вигляд й додає образу "родзинку".

Аксесуар на шию

Замість стандартного вузла — експериментуйте. Можна зав’язати її у вигляді чокера, легенько перев’язати бантом чи навіть зробити асиметричний вузол. У результаті виходить зовсім інший настрій — від романтичного до зухвалого.

Краватка на шиї. Фото з Instagram

Стильний браслет або бандана

Краватку легко обмотати на зап’ясті або використати замість пов’язки на голову. Це додає образу легкості й драйву, а ще чудово працює у фестивальних луках.

Імпровізований метелик

Зав’язавши краватку у формі банта, ви отримуєте ефект метелика, але значно креативніше й сміливіше. Такий трюк часто використовують блогери, щоб перетворити стриману річ на яскраву деталь.

Декор для сумки

Якщо зовсім не хочеться носити її на собі, краватка може прикрасити ручку сумки чи рюкзака. Це простий спосіб освіжити навіть найзвичайніший аксесуар.

Отже, як ми бачимо, краватка давно перестала бути лише діловим атрибутом. Сьогодні вона — маленький інструмент для великих стильових експериментів. І хто знає, можливо, саме цей аксесуар стане вашою "фішкою" у новому сезоні.

