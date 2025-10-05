Видео
Модные советы — как креативно стилизовать галстук осенью

Ua ru
5 октября 2025
Галстук снова в моде — интересные способы носить его осенью
Девушка завязывает галстук. Фото: freepik.com

Галстук — это не только про строгий дресс-код или переговоры в офисе. Если посмотреть на него под другим углом, он может стать главным акцентом образа. Именно так делают современные fashion-девушки, которые умеют превращать обычную вещь в стильную деталь.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Галстук в стильных осенних образах

Галстук как пояс

Тонкий, длинный галстук легко становится заменой ремня. Его можно обмотать вокруг талии поверх джинсов или же завязать поверх платья. Такой акцент выглядит неожиданно и добавляет образу "изюминку".

Аксессуар на шею

Вместо стандартного узла — экспериментируйте. Можно завязать ее в виде чокера, слегка перевязать бантом или даже сделать асимметричный узел. В результате получается совсем другое настроение — от романтического до дерзкого.

Краватку можна по-різному стилізувати в образах
Галстук на шее. Фото из Instagram

Стильный браслет или бандана

Галстук легко обмотать на запястье или использовать вместо повязки на голову. Это добавляет образу легкости и драйва, а еще прекрасно работает в фестивальных луках.

Импровизированная бабочка

Завязав галстук в форме банта, вы получаете эффект бабочки, но значительно креативнее и смелее. Такой трюк часто используют блогеры, чтобы превратить сдержанную вещь в яркую деталь.

Декор для сумки

Если совсем не хочется носить его на себе, галстук может украсить ручку сумки или рюкзака. Это простой способ освежить даже самый обычный аксессуар.

Итак, как мы видим, галстук давно перестал быть только деловым атрибутом. Сегодня он — маленький инструмент для больших стилевых экспериментов. И кто знает, возможно, именно этот аксессуар станет вашей "фишкой" в новом сезоне.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
