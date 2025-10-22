Брюки, которые круто смотрятся с сапожками — фото

Высокие сапоги. Фото: freepik.com

Если вы уже нашли свои идеальные осенние сапоги — высокие, элегантные, те, что хочется носить каждый день, — то следующий вопрос возникает сам собой: с чем их сочетать? Потому что классические брюки здесь не всегда "дружат" с силуэтом, а юбки или платья не всегда уместны. Но выход есть, и он не просто стильный, а и очень удобный.

В Cosmopolitan рассказали о кюлотах — брюках, которые стали настоящим мастхэвом осени 2025.

Почему именно кюлоты в тренде

Кюлоты — это золотая середина между шортами и классическими брюками. Они открывают обувь настолько, чтобы ее было видно, но при этом оставляют ноги в тепле. Такие брюки идеально подходят к высоким сапогам — не мнутся, не "съезжают" и добавляют образу красивой геометрии. А еще в них всегда есть тот французский шарм, который создает ощущение effortless chic — стиль без усилий.

Кюлоты в образе. Фото из Instagram

Как носить осенью

Попробуйте сочетать кожаные или замшевые кюлоты с объемным свитером и высокими сапогами на каблуках — это будет самый элегантный вариант для офиса или кофе с подругой. А если хочется немного расслабленного вайба, то выберите вариант из денима или костюмной ткани и добавьте тренч или короткую дубленку. Получится образ, который будет выглядеть продуманным, но естественным.

Стильный, но продуманный до мелочей образ. Фото из Instagram

Идеи комбинаций

Кюлоты с высокими сапогами и вязаный кардиган — идеальный дуэт для прохладных дней.

Кожаные кюлоты и белая рубашка oversize — современная классика, которая всегда работает.

Джинсовые кюлоты и тренч цвета карамели — вариант для городских прогулок.

Шерстяные кюлоты и блуза с бантом — сдержанно, но очень женственно.

Модный образ с кюлотами. Фото из Instagram

Кюлоты — это не просто брюки. Это про уверенность, свободу движений и чувство стиля, которое не зависит от модных правил. Так что не бойтесь экспериментировать и добавьте эту модель в свой осенний гардероб — она гарантированно сделает ваши образы заметными и стильными.

