Модные брюки, которые идеально подходят к высоким сапогам

Дата публикации 22 октября 2025 18:08
обновлено: 16:32
Брюки, которые круто смотрятся с сапожками — фото
Высокие сапоги. Фото: freepik.com

Если вы уже нашли свои идеальные осенние сапоги — высокие, элегантные, те, что хочется носить каждый день, — то следующий вопрос возникает сам собой: с чем их сочетать? Потому что классические брюки здесь не всегда "дружат" с силуэтом, а юбки или платья не всегда уместны. Но выход есть, и он не просто стильный, а и очень удобный.

В Cosmopolitan рассказали о кюлотах — брюках, которые стали настоящим мастхэвом осени 2025.

Читайте также:

Почему именно кюлоты в тренде

Кюлоты — это золотая середина между шортами и классическими брюками. Они открывают обувь настолько, чтобы ее было видно, но при этом оставляют ноги в тепле. Такие брюки идеально подходят к высоким сапогам — не мнутся, не "съезжают" и добавляют образу красивой геометрии. А еще в них всегда есть тот французский шарм, который создает ощущение effortless chic — стиль без усилий.

Кюлоти підкорюють тренди цього сезону
Кюлоты в образе. Фото из Instagram

Как носить осенью

Попробуйте сочетать кожаные или замшевые кюлоты с объемным свитером и высокими сапогами на каблуках — это будет самый элегантный вариант для офиса или кофе с подругой. А если хочется немного расслабленного вайба, то выберите вариант из денима или костюмной ткани и добавьте тренч или короткую дубленку. Получится образ, который будет выглядеть продуманным, но естественным.

Штани, що підійдуть для розслабленого вайбу
Стильный, но продуманный до мелочей образ. Фото из Instagram

Идеи комбинаций

  • Кюлоты с высокими сапогами и вязаный кардиган — идеальный дуэт для прохладных дней.
  • Кожаные кюлоты и белая рубашка oversize — современная классика, которая всегда работает.
  • Джинсовые кюлоты и тренч цвета карамели — вариант для городских прогулок.
  • Шерстяные кюлоты и блуза с бантом — сдержанно, но очень женственно.
Елегантний образ, що хочеться носити щодня
Модный образ с кюлотами. Фото из Instagram

Кюлоты — это не просто брюки. Это про уверенность, свободу движений и чувство стиля, которое не зависит от модных правил. Так что не бойтесь экспериментировать и добавьте эту модель в свой осенний гардероб — она гарантированно сделает ваши образы заметными и стильными.

Ранее мы писали о том, какие образы с классическими брюками можно рассмотреть для себя этой осенью.

Также мы сообщали, что Андре Тан перечислил модные фасоны брюк на этот сезон.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
