Спідниця з паєтками. Фото: Instagram

Цієї осені неочікуваним фаворитом модниць стала спідниця з паєтками. Якщо раніше така модель була актуальною у святкових новорічних образах, то зараз її сміливо додають до повсякденних луків. Й не дивно, адже всього одна ця річ може зробити образ цікавішим та розбавити сірі будні яскравими фарбами.

Як носити спідницю з паєтками в повсякденному житті

Блискучі спідниці цієї осені варто поєднувати з теплими светрами, строгими піджаками та зручним взуттям. Такий контраст додасть сучасного вайбу та дозволить розбавити стриманий осінній гардероб. Стилісти радять знайти баланс тим, хто хоче носити таку яскраву спідницю цього сезону. Єдине правило, якого варто дотримуватись — простота. Ось кілька образів, які буде не складно повторити.

З коричневими замшевими аксесуарами

Це найпростіший спосіб адаптувати вечірню спідницю до повсякденного вбрання. Замініть підбори на високі коричневі замшеві чоботи та оберіть сумку в тон. Замша зробить блискітки менш контрастними, тож такий образ стане гармонійним і цікавим.

Образ зі спідницею з паєтками та замшевими черевиками. Фото: Vogue

З білою футболкою та утилітарною курткою

Біла футболка та куртка — це класичне поєднання, що підійде на кожен день. При цьому, якщо замінити джинси на вечірню спідницю з паєтками, то образ одразу стане цікавішим. Кежуал в поєднанні з гламурними блискітками буде мати невимушений та модний погляд.

Образ зі спідницею з паєтками та курткою. Фото: Vogue

З лаконічними прикрасами й футболкою

Для мінімалістичного образу поєднайте мідіспідницю з паєтками з оверсайз футболкою. Ніжності аутфіту додадуть аксесуари: тонкий ланцюжок, перли або сережки-гвоздики.

Стриманий образ зі спідницею з паєтками. Фото: Vogue

З піджаком і балетками

Одягати спідницю з паєтками можна навіть до офісу. Стилізувати таку річ зі строгим акцентом вдасться за допомогою класичного піджака та балеток. Це матиме стриманий, елегантний і водночас дуже сучасний вигляд.

Стильний образ зі спідницею з паєтками та піджаком. Фото: Vogue

Якщо раніше вважалося, що речі з паєтками призначені лише для особливих випадків, то цей осінній сезон вщент розбив такий стереотип. Виявляється, яскрава спідниця може стати вдалим доповненням та особливою родзинкою повсякденних луків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка спідниця підійде й на осінь, й на зиму. Це універсальна річ.

Також ми розповідали про те, як носити довгу джинсову спідницю. Цієї осені вона на піку популярності.