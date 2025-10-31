Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модные теплые юбки — как быть стильной даже зимой

Модные теплые юбки — как быть стильной даже зимой

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:09
обновлено: 10:20
Юбки, которые никогда не выйдут из моды — подойдут на зиму
Девушка в юбке. Фото: freepik

Осенью особенно хочется тепла — не только в пледе и чашке какао, но и в гардеробе. И если есть вещь, которая точно выдержит испытание временем, то это юбка. Кажется, что дизайнеры просто вернули нам старых любимиц — те самые миди и макси, в которых всегда есть что-то успокаивающее и элегантное. Они не гонятся за трендами, просто напоминают, что классика живет, пока мы ею пользуемся.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Трендовые юбки для зимы

Клетчатая шерстяная юбка в клетку

Когда хочется тепла и структуры, клетчатая шерстяная юбка приходит на помощь. Она напоминает о старых школьных формах, британских луках и немного гранжа — но уже в более зрелой, выдержанной версии. Самой удачной длиной будет миди с высокой посадкой, которую можно разбавить небрежной рубашкой или свитером с грубой вязкой.

Картатий принт в тренді вже декілька сезонів
Клетчатая шерстяная юбка в клетку. Фото из Instagram

Серая плиссированная миди

Серая юбка из костюмной ткани — это тот самый "тихий лидер" среди вещей. Она всегда спасает, когда хочется выглядеть собранно без лишних усилий. Ее можно носить с объемным худи, белой рубашкой или пальто цвета карамели. А если добавить кроссовки или ботинки с толстой подошвой — образ будет выглядеть непринужденно, но продуманно.

Спідниця, яка рятує і завжди доречна
Серая плиссированная юбка. Фото из Instagram

Замшевая юбка

Замша всегда добавляет мягкости образу. В мини-версии — это немного о свободе и молодости, а в длинной — о комфорте и тепле. Такие юбки удачно смотрятся с кожаным жакетом, гольфом и высокими сапогами. Если же хочется богемного настроения, то выбирайте замшевую макси и комбинируйте с вязаным топом или свитером в стиле 70-х.

Замшева спідниця для богемного настрою
Замшевая юбка. Фото из Instagram

Кожаная макси-юбка

Кожа зимой — это не только практично, но и красиво. Кожаная макси-юбка выглядит уверенно и немного дерзко. Она выдерживает любое настроение: днем ее можно носить с паркой или худи, а вечером с легкой блузой и пальто. Это вещь, которая не нуждается в лишних украшениях, потому что она сама создает настроение.

Шкіряна спідниця має вишуканий вигляд цього сезону
Кожаная макси-юбка. Фото из Instagram

Такие юбки не гонятся за модой — они просто остаются собой. И, возможно, именно поэтому мы снова достаем их из шкафа, гладим, надеваем и понимаем, что некоторые вещи, как и ощущения, не выходят из времени.

Ранее мы писали о том, как носить худи этой осенью, чтобы было и стильно, и тепло.

Также мы сообщали, какая юбка точно скрасит ваши будни.

мода тренды зима стиль юбки
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации