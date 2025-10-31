Юбки, которые никогда не выйдут из моды — подойдут на зиму

Девушка в юбке. Фото: freepik

Осенью особенно хочется тепла — не только в пледе и чашке какао, но и в гардеробе. И если есть вещь, которая точно выдержит испытание временем, то это юбка. Кажется, что дизайнеры просто вернули нам старых любимиц — те самые миди и макси, в которых всегда есть что-то успокаивающее и элегантное. Они не гонятся за трендами, просто напоминают, что классика живет, пока мы ею пользуемся.

Трендовые юбки для зимы

Клетчатая шерстяная юбка в клетку

Когда хочется тепла и структуры, клетчатая шерстяная юбка приходит на помощь. Она напоминает о старых школьных формах, британских луках и немного гранжа — но уже в более зрелой, выдержанной версии. Самой удачной длиной будет миди с высокой посадкой, которую можно разбавить небрежной рубашкой или свитером с грубой вязкой.

Клетчатая шерстяная юбка в клетку. Фото из Instagram

Серая плиссированная миди

Серая юбка из костюмной ткани — это тот самый "тихий лидер" среди вещей. Она всегда спасает, когда хочется выглядеть собранно без лишних усилий. Ее можно носить с объемным худи, белой рубашкой или пальто цвета карамели. А если добавить кроссовки или ботинки с толстой подошвой — образ будет выглядеть непринужденно, но продуманно.

Серая плиссированная юбка. Фото из Instagram

Замшевая юбка

Замша всегда добавляет мягкости образу. В мини-версии — это немного о свободе и молодости, а в длинной — о комфорте и тепле. Такие юбки удачно смотрятся с кожаным жакетом, гольфом и высокими сапогами. Если же хочется богемного настроения, то выбирайте замшевую макси и комбинируйте с вязаным топом или свитером в стиле 70-х.

Замшевая юбка. Фото из Instagram

Кожаная макси-юбка

Кожа зимой — это не только практично, но и красиво. Кожаная макси-юбка выглядит уверенно и немного дерзко. Она выдерживает любое настроение: днем ее можно носить с паркой или худи, а вечером с легкой блузой и пальто. Это вещь, которая не нуждается в лишних украшениях, потому что она сама создает настроение.

Кожаная макси-юбка. Фото из Instagram

Такие юбки не гонятся за модой — они просто остаются собой. И, возможно, именно поэтому мы снова достаем их из шкафа, гладим, надеваем и понимаем, что некоторые вещи, как и ощущения, не выходят из времени.

