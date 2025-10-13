Самый стильный плащ осени-2025 — жена Стэйтема уже его примерила

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: instagram.com/rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в очередной раз подтвердила свой статус иконы стиля. На этот раз звезда показала главный тренд осени — плащ в стиле оверсайз, который идеально сочетает комфорт и изящество.

В своем Instagram жена Джейсона Стэйтема как раз продемонстрировала образ с бежевым плащ-пальто свободного кроя.

Это не классический тренч, а его современная, более расслабленная версия. Мягкий оттенок теплого бежа добавляет образу уюта, а высокий воротник-стойка создает модный силуэт и одновременно защищает от прохладного ветра.

Роузи Хантингтон-Уайтли в плаще. Фото: instagram.com/rosiehw

Объемные рукава, скрытая застежка и чистые линии делают вещи подобного фасона визуально "легкими", но чрезвычайно стильными. Именно такая минималистичная эстетика сегодня на пике популярности — когда в образе ничего лишнего, но все выглядит продуманным до мелочей.

Роузи дополнила плащ черными лодочками на каблуках и большой темно-коричневой сумкой — сочетание, которое создает баланс между элегантностью и повседневностью. Все это выглядит просто, но дорого — именно тот эффект, к которому стремится каждая модница осенью.

Плащ. Фото: instagram.com/rosiehw

Такой плащ — отличная альтернатива классическому тренчу. Он подходит и для деловых встреч, и для неспешных прогулок, а главное не выходит из моды. Оверсайз-силуэт придает образу свободы, а нейтральный цвет позволяет комбинировать вещь с любой обувью или аксессуарами.

