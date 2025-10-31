Самая удобная обувь этого сезона — носите уже сейчас

Угги. Фото: freepik

Угги — это не просто обувь, а больше ощущение тепла и уюта, которое хочется взять с собой в каждую зиму. И если когда-то их носили только дома или на прогулки в парк, то теперь угги стали частью полноценных городских образов. Они добавляют расслабленности даже самым сдержанным лукам — главное знать, как их стилизовать.

Угги с пальто

Это классика, которая никогда не подведет. Выбирайте пальто свободного кроя, шерстяной или кашемировый шарф и пару любимых уггов — получится комфортный, но не скучный образ. Такой вариант подходит и для прогулок по городу, и для коротких поездок в кафе.

Джессика Паркер. Фото: Cosmopolitan

Угги с трикотажным костюмом

Идеальный вариант для тех, кто ценит уют превыше всего. Это сочетание выглядит расслабленно, но продуманно. Добавьте объемную сумку или короткую дубленку — тогда можно смело бежать по делам.

Угги с трикотажным костюмом. Фото из Instagram

Угги с юбкой или платьем

Неожиданно, но работает. Мягкая текстура уггов контрастирует с легкостью платьев, и именно в этом весь шарм. Не забывайте про плотные колготки или высокие носки, которые можно немного выгнуть наружу, чтобы создать эффект многослойности.

Угги с юбкой. Фото из Instagram

Угги и джинсы с отворотами

Это любимый прием модниц из Нью-Йорка. Немного небрежный вид делает образ живым. Джинсы можно заправить в угги или оставить открытыми — все зависит от настроения. Сверху добавьте кожаную куртку или пуховик.

Угги с джинсами. Фото из Instagram

Угги и гетры или акцентные носки

Деталь, которая меняет все. Выберите гетры контрастного цвета или носки с рисунком — они будут выглядеть игриво, но стильно. Это тот самый мелкий штрих, который делает обычный лук особенным.

Не пытайтесь сделать образ "правильным" — позвольте ему быть настоящим, как вы. Зимой важно не только не замерзнуть, но и чувствовать себя собой. И именно поэтому угги не сдают позиций — потому что они не о моде, а о комфорте, который всегда остается актуальным.

