Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Модницы в восторге — самая удобная обувь холодного сезона

Модницы в восторге — самая удобная обувь холодного сезона

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 09:16
обновлено: 09:20
Самая удобная обувь этого сезона — носите уже сейчас
Угги. Фото: freepik

Угги — это не просто обувь, а больше ощущение тепла и уюта, которое хочется взять с собой в каждую зиму. И если когда-то их носили только дома или на прогулки в парк, то теперь угги стали частью полноценных городских образов. Они добавляют расслабленности даже самым сдержанным лукам — главное знать, как их стилизовать.

Об этом написало издание Cosmopolitan.

Реклама
Читайте также:

Обувь, сочетающая моду и комфорт

Угги с пальто

Это классика, которая никогда не подведет. Выбирайте пальто свободного кроя, шерстяной или кашемировый шарф и пару любимых уггов — получится комфортный, но не скучный образ. Такой вариант подходит и для прогулок по городу, и для коротких поездок в кафе.

Угги можна носити з пальто на прикладі Сари Паркер
Джессика Паркер. Фото: Cosmopolitan

Угги с трикотажным костюмом

Идеальный вариант для тех, кто ценит уют превыше всего. Это сочетание выглядит расслабленно, но продуманно. Добавьте объемную сумку или короткую дубленку — тогда можно смело бежать по делам.

Угги з трикотажним костюмом - ідеальна комбінація
Угги с трикотажным костюмом. Фото из Instagram

Угги с юбкой или платьем

Неожиданно, но работает. Мягкая текстура уггов контрастирует с легкостью платьев, и именно в этом весь шарм. Не забывайте про плотные колготки или высокие носки, которые можно немного выгнуть наружу, чтобы создать эффект многослойности.

Угги можна носити навіть під сукню чи спідницю
Угги с юбкой. Фото из Instagram

Угги и джинсы с отворотами

Это любимый прием модниц из Нью-Йорка. Немного небрежный вид делает образ живым. Джинсы можно заправить в угги или оставить открытыми — все зависит от настроения. Сверху добавьте кожаную куртку или пуховик.

Угги - найкращий вибір на холодний сезон
Угги с джинсами. Фото из Instagram

Угги и гетры или акцентные носки

Деталь, которая меняет все. Выберите гетры контрастного цвета или носки с рисунком — они будут выглядеть игриво, но стильно. Это тот самый мелкий штрих, который делает обычный лук особенным.

Не пытайтесь сделать образ "правильным" — позвольте ему быть настоящим, как вы. Зимой важно не только не замерзнуть, но и чувствовать себя собой. И именно поэтому угги не сдают позиций — потому что они не о моде, а о комфорте, который всегда остается актуальным.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки из прошлого снова набирают бешеную популярность.

Также мы сообщали, что сапоги, которые прославила Кейт Мосс, сейчас вернулись в тренды.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации