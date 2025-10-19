Як за биркою Zara дізнатися більше про одяг — кожна має своє значення

Одяг в магазині Zara. Фото: Instagram

На бирках речей від Zara можна побачити позначки у вигляді геометричних фігур. Це не просто випадкові картинки, а справжні помічники для красунь. Вони дадуть змогу зрозуміти, яким буде розмір та посадка одягу. Це особливо зручно для тих, хто віддає перевагу онлайн шопінгу.

Про це розповіла стилістка Альона Чорновол на своїй сторінці в Instagram.

Що приховують бирки Zara

Квадрат: стандартний крій

Така позначка означає, що одяг відповідає стандартній розмірній сітці. Відтак можна сміливо брати свій звичний розмір й не боятись, що річ буде трохи меншою чи більшою.

Трикутник: річ по фігурі

Це означає, що річ може бути маломірною. Якщо ви бачите на одязі Zara таку позначку, варто розглянути варіант на розмір більше. Саме тоді одяг ідеально вам підійде.

Коло: вільний крій

Така позначка на бирці означає, що одяг може бути трохи завеликим або ж оверсайз. В такому випадку можна брати свій розмір, якщо ви любите вільний фасон. Або ж обирайте на розмір меншу річ, аби отримати більш приталений варіант.

Бирки Zara. Фото: Instagram

Система кольорів бирок

Окрім позначок, варто також звертати увагу й на кольори бирки та тексту на ній. Кожен має своє значення:

біла бирка з чорним текстом — низька якість;

біла бирка, біле лого — стандартна якість;

чорна бирка з білим текстом — хороша якість;

коричнева бирка — висока якість.

Бирка може розповісти про річ абсолютно все. Саме тому стилістка радить не нехтувати тим, аби детально її оглядати. Це допоможе обрати ідеальний розмір та не прогадати з якістю.

