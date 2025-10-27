Відео
Сумки, що диктують моду — головні тренди 2025 року

Сумки, що диктують моду — головні тренди 2025 року

Дата публікації: 27 жовтня 2025 21:06
Оновлено: 14:56
Стильні сумки осені-зими 2025 — елегантність у деталях
Стильна сумка. Фото: freepik.com

Осінні тренди сумок 2025 року показують, як практичність може йти поруч із виразністю. Усе стає теплішим, м’якшим і більш продуманим. Замша, великі силуети, чітка форма й трохи творчого безладу — саме це визначає настрій сезону.

Про це пише Elle.

Трендові сумки сезону

Замша і фактури

Замша — не просто матеріал, а ціла атмосфера. Її поверхня поглинає світло, створюючи глибину й затишок. Дизайнери працюють із нубуком, велюром, прошитими фактурами — у всьому відчувається спокій і комфорт осені. Такі сумки природно вписуються в гардероб із пальтами, светрами й вовняними речами.

Замешві сумки цього сезону асоціюються з розкішшю
Замшева сумка. Фото з Instagram

Lady bags

Класичні структуровані сумки повертаються — із короткою ручкою, чистими лініями та мінімумом декору. Це не ностальгія, а сучасне прочитання жіночності без надриву. Їх носять із пальтом, діловим костюмом чи просто з улюбленими джинсами. Такі сумки підкреслюють спокій і впевненість, які сьогодні цінуються більше, ніж показна розкіш.

Класичні сумки, що ніколи не втратять актуальності
Класична сумка. Фото з Instagram

Великі сумки

У сезоні, коли хочеться встигнути все, великі моделі стають рятівним варіантом. Вони можуть бути з м’якої шкіри або жорсткої тканини, але головне місткість. Туди поміщається ноутбук, косметичка, книга, а при бажанні — ще й половина дня наперед. У тренді зручні tote та weekender bags — практичні, але не буденні.

Велика сумка актуальна для занятих жінок
Велика сумка. Фото з Instagram

Бохо-настрій

Сумки в стилі бохо цього року отримали нове дихання. Менше "фестивалю", більше урбаністики. М’які форми, бахрома, плетіння, тиснення — усе це додає образу характеру. Такі моделі люблять поєднання фактур — трикотаж, пальто з поясом, сукня з принтом. Вони ніби створені для тих, хто не боїться виділятися, але робить це природно.

Сумка з бахромою має оригінальний вигляд
Сумка з бахромою. Фото з Instagram

Додамо, що наші дизайнери сьогодні не відстають від світових трендів, а подекуди навіть задають тон. У колекціях українських брендів можна знайти все: від лаконічних lady bags до гіпероб’ємних tote. Є моделі з замші, клатчі з фактурної шкіри, варіації з декоративними швами та м’якими складками. Кольори в тренді: чорний, шоколад, бордо. Такі сумки саме те, що потрібно для осені 2025.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
