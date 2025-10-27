Стильні сумки осені-зими 2025 — елегантність у деталях

Стильна сумка. Фото: freepik.com

Осінні тренди сумок 2025 року показують, як практичність може йти поруч із виразністю. Усе стає теплішим, м’якшим і більш продуманим. Замша, великі силуети, чітка форма й трохи творчого безладу — саме це визначає настрій сезону.

Про це пише Elle.

Реклама

Читайте також:

Трендові сумки сезону

Замша і фактури

Замша — не просто матеріал, а ціла атмосфера. Її поверхня поглинає світло, створюючи глибину й затишок. Дизайнери працюють із нубуком, велюром, прошитими фактурами — у всьому відчувається спокій і комфорт осені. Такі сумки природно вписуються в гардероб із пальтами, светрами й вовняними речами.

Замшева сумка. Фото з Instagram

Lady bags

Класичні структуровані сумки повертаються — із короткою ручкою, чистими лініями та мінімумом декору. Це не ностальгія, а сучасне прочитання жіночності без надриву. Їх носять із пальтом, діловим костюмом чи просто з улюбленими джинсами. Такі сумки підкреслюють спокій і впевненість, які сьогодні цінуються більше, ніж показна розкіш.

Класична сумка. Фото з Instagram

Великі сумки

У сезоні, коли хочеться встигнути все, великі моделі стають рятівним варіантом. Вони можуть бути з м’якої шкіри або жорсткої тканини, але головне місткість. Туди поміщається ноутбук, косметичка, книга, а при бажанні — ще й половина дня наперед. У тренді зручні tote та weekender bags — практичні, але не буденні.

Велика сумка. Фото з Instagram

Бохо-настрій

Сумки в стилі бохо цього року отримали нове дихання. Менше "фестивалю", більше урбаністики. М’які форми, бахрома, плетіння, тиснення — усе це додає образу характеру. Такі моделі люблять поєднання фактур — трикотаж, пальто з поясом, сукня з принтом. Вони ніби створені для тих, хто не боїться виділятися, але робить це природно.

Сумка з бахромою. Фото з Instagram

Додамо, що наші дизайнери сьогодні не відстають від світових трендів, а подекуди навіть задають тон. У колекціях українських брендів можна знайти все: від лаконічних lady bags до гіпероб’ємних tote. Є моделі з замші, клатчі з фактурної шкіри, варіації з декоративними швами та м’якими складками. Кольори в тренді: чорний, шоколад, бордо. Такі сумки саме те, що потрібно для осені 2025.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан перерахував шарфи, що будуть актуальні прохолодного сезону.

Також ми повідомляли, що дружина відомого мільярдера вразила своєю сумкою за неймовірну ціну.