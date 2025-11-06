Модная сумка сезона — идеально сочетается с любым луком

Самая желанная сумка сезона — ее носят с чем угодно
Осень 2025 года принесла в моду не только новые цвета и формы, но и совершенно другое отношение к сумкам. Они перестали быть просто дополнением — теперь это продолжение нашего темпа жизни, образа мышления и даже характера.
Новини.LIVE расскажет, на чем сосредоточились дизайнеры при создании новых форм трендовых сумок.
Этой осенью дизайнеры сосредоточились на удобстве, тепле фактур и ощущении "подлинности". Замша, мягкая кожа, текстурные материалы — все, что хочется потрогать руками, возвращает в фокус тактильность.
Какая модель сумки самая популярная в 2025 году
После нескольких сезонов миниатюрных micro bags мы снова возвращаемся к вместительным формам — от oversized tote до weekender. В такие модели помещается весь день: ноутбук, косметичка, документы, даже запасные ботинки.
Lady bags, наоборот, воплощают спокойствие и порядок. Структурные, с четкими линиями и сдержанной фурнитурой — они напоминают, что элегантность не требует лишнего шума. Такие модели прекрасно вписываются в городской ритм и одновременно имеют в себе что-то от классики прошлого.
Среди брендов, которые задали тон сезону, — Bottega Veneta, Loewe, Prada, Gucci, Chanel. Их крупные сумки стали синонимом мобильности: ничего лишнего, но каждая деталь имеет смысл. Louis Vuitton и Fendi остаются верны своему мастерству, а Coccinelle или COS показывают, что лаконичность тоже может быть роскошью.
Отдельного внимания заслуживает Margaux от The Row — одна из самых успешных сумок последних лет. Ее не найти просто так в бутике, так как спрос на нее превышает предложение. Ее секрет в балансе между минимализмом и продуманностью, между качеством и повседневностью.
Другая звезда модных подиумов — Buckle от Prada. Она появилась в 2024 году, но уже имеет статус иконы.
Этот аксессуар продолжает линию Galleria и Re-Edition 1995, которые стали проверенными временем классиками. Buckle доказывает, что настоящая элегантность не стареет — она просто обретает новую форму.
Ранее мы писали о том, что анти-бохо сумка в последнее время активно покоряет тренды.
Также мы сообщали, что сумка оранжевого цвета может разбавить чуть ли не каждый образ.
Читайте Новини.LIVE!