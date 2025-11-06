Видео
Видео

Самая желанная сумка сезона — ее носят с чем угодно

Самая желанная сумка сезона — ее носят с чем угодно

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:26
обновлено: 21:31
Модная сумка сезона — идеально сочетается с любым луком
Девушка с сумкой. Фото: freepik

Осень 2025 года принесла в моду не только новые цвета и формы, но и совершенно другое отношение к сумкам. Они перестали быть просто дополнением — теперь это продолжение нашего темпа жизни, образа мышления и даже характера.

Новини.LIVE расскажет, на чем сосредоточились дизайнеры при создании новых форм трендовых сумок.

Этой осенью дизайнеры сосредоточились на удобстве, тепле фактур и ощущении "подлинности". Замша, мягкая кожа, текстурные материалы — все, что хочется потрогать руками, возвращает в фокус тактильность.

Какая модель сумки самая популярная в 2025 году

После нескольких сезонов миниатюрных micro bags мы снова возвращаемся к вместительным формам — от oversized tote до weekender. В такие модели помещается весь день: ноутбук, косметичка, документы, даже запасные ботинки.

Lady bags, наоборот, воплощают спокойствие и порядок. Структурные, с четкими линиями и сдержанной фурнитурой — они напоминают, что элегантность не требует лишнего шума. Такие модели прекрасно вписываются в городской ритм и одновременно имеют в себе что-то от классики прошлого.

Сумка, що підійде для активного способу життя
Сумка Tote. Фото: papaya.ua

Среди брендов, которые задали тон сезону, — Bottega Veneta, Loewe, Prada, Gucci, Chanel. Их крупные сумки стали синонимом мобильности: ничего лишнего, но каждая деталь имеет смысл. Louis Vuitton и Fendi остаются верны своему мастерству, а Coccinelle или COS показывают, что лаконичность тоже может быть роскошью.

Отдельного внимания заслуживает Margaux от The Row — одна из самых успешных сумок последних лет. Ее не найти просто так в бутике, так как спрос на нее превышает предложение. Ее секрет в балансе между минимализмом и продуманностью, между качеством и повседневностью.

Одна із найуспішніших сумок останніх років
Margaux от The Row. Фото из Instagram

Другая звезда модных подиумов — Buckle от Prada. Она появилась в 2024 году, но уже имеет статус иконы.

Сумка, що стала зіркою модних подіумів
Buckle от Prada. Фото из Instagram

Этот аксессуар продолжает линию Galleria и Re-Edition 1995, которые стали проверенными временем классиками. Buckle доказывает, что настоящая элегантность не стареет — она просто обретает новую форму.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
