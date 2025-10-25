Видео
Самая дорогая в мире — жена миллиардера из Индии поразила сумкой

Самая дорогая в мире — жена миллиардера из Индии поразила сумкой

Дата публикации 25 октября 2025 11:17
обновлено: 14:43
Жена индийского миллиардера показала бриллиантовую сумку — самую дорогую в мире
Жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани Нита Амбани. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Жена индийского миллиардера Мукеша Амбани, 61-летняя Нита Амбани, поразила мир чрезвычайно редким и ценным аксессуаром. Женщина показала инкрустированную бриллиантами сумку Hermes Sac Bijou Birkin, которая считается одной из самых дорогих в мире.

Фотографии опубликовали на Instagram-странице Manish Malhotra.

Читайте также:

Чем особенна сумка Hermes Sac Bijou Birkin

По данным аукционного дома Sotheby's, сумка Hermes Sac Bijou Birkin из белого золота и с 3025 бриллиантами стоит примерно 2 миллиона долларов. При этом предназначена она не для прямого использования, а как элегантный аксессуар-браслет. Эту миниатюрную модель выпустили в 2012 году, но до сих пор она остается самым желанным аксессуаром, которому нет равных. Таких сумок есть всего три в мире, поэтому Hermes Sac Bijou Birkin ко всему еще и очень редкая.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Образ Ниты Амбани с бриллиантовой сумкой. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Неудивительно, что одна из этих миниатюрных сумок оказалась у Ниты Амбани. Ее муж, Мукеш Амбани, самый богатый человек Индии. Женщина появилась на вечеринке индийского бренда Manish Malhotra в образе, который однозначно подчеркнул ее статусность. Знаменитость выбрала гламурное сари с пайетками и дополнила аутфит уникальными аксессуарами.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Сари с пайетками и бриллиантовая сумка, которую выбрала Нита Амбани. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Нита выбрала серьги-подвески с крупными колумбийскими изумрудами в форме сердца. Дополнил образ браслет с бриллиантами. Однако главным украшением лука стала миниатюрная бриллиантовая сумочка Birkin из эксклюзивной коллекции High Jewelry от Hermes.

Ніта Амбані показала діамантову сумку, яка найдорожча у світі
Нита Амбани. Фото: Instagram/manishmalhotraworld

Она добавила изысканности и элегантности знаменитости. Это не просто сумка, а аксессуар, поражающий своей неповторимостью и эксклюзивностью.

Напомним, ранее мы писали о том, ретро-сумку Hermes, которой поразила Оля Полякова. Она идеально подошла к изысканному образу звезды.

Также мы рассказывали о том, какие сумки снова возвращаются в моду. О них говорят все.

Индия миллиардеры сумки бриллианты аксессуары
Кристина Колосова - Редактор
Автор:
Кристина Колосова
