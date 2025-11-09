Наймодніші капелюхи та шапки сезону — експертна думка Андре Тана

Дівчина в стильному капелюсі. Фото: freepik

Український дизайнер Андре Тан поділився у своєму Instagram добіркою головних уборів, які визначають моду кінця 2025 року. Він переконаний, що деталі — це те, що створює настрій, додає характеру і перетворює звичайний образ на стильний.

Про це свідчить і новий пост дизайнера в Instagram.

"Осінь — це не тільки про теплі напої та пальта, а й про деталі, що роблять образ завершеним. Не бійся експериментувати — головний убір може стати тією самою "вишенькою" у твоєму образі", — написав дизайнер.

Що радить Андре Тан носити восени та взимку 2025 року

Берети



Повертаються до гардеробів з новою ніжністю. М’які, трохи недбалі, з фетру чи вовни — вони додають шарму без зайвих слів. Андре Тан радить темно-червоний або бежевий берет — із червоною помадою це поєднання створює справжню атмосферу Парижа.

Об’ємні шапки



Теплі, великі, з підворотом чи асиметричним кроєм — те, що хочеться надіти у прохолодний день. Стиліст радить звертати увагу на спокійні відтінки — сіро-бежевий, молочний, хакі. Такі кольори не відволікають, а лише підкреслюють обличчя.

Кашкети



Легка іронія й характер в одному аксесуарі. Найбільш ефектний вигляд мають моделі зі шкіри або твіду. Вони додають настрою і водночас зберігають практичність — чудовий варіант для прогулянок містом.

Капелюхи із широкими полями



Фетрові, м’які, вони нагадують про старі фільми, де кожна жінка мала власний шарм. Тан зазначив, що навіть найпростішому пальту такий капелюх здатен дати відчуття елегантності й вишуканості.

Кінець 2025 року, за словами дизайнера, — це час грати з фактурами, кольорами й формами. Просто не варто боятися пробувати те, чого ще не носили. Бо саме у таких дрібницях і народжується справжній стиль.

