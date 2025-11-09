Самые модные шляпы и шапки сезона — экспертное мнение Андре Тана

Девушка в стильной шляпе. Фото: freepik

Украинский дизайнер Андре Тан поделился в своем Instagram подборкой головных уборов, которые определяют моду конца 2025 года. Он убежден, что детали — это то, что создает настроение, добавляет характера и превращает обычный образ в стильный.

Об этом свидетельствует и новый пост дизайнера в Instagram.

"Осень — это не только о теплых напитках и пальто, но и о деталях, которые делают образ завершенным. Не бойся экспериментировать — головной убор может стать той самой "вишенкой" в твоем образе", — написал дизайнер.

Что советует Андре Тан носить осенью и зимой 2025 года

Береты



Возвращаются в гардеробы с новой нежностью. Мягкие, немного небрежные, из фетра или шерсти — они добавляют шарма без лишних слов. Андре Тан советует темно-красный или бежевый берет — с красной помадой это сочетание создает настоящую атмосферу Парижа.

Объемные шапки



Теплые, большие, с подворотом или асимметричным кроем — то, что хочется надеть в прохладный день. Стилист советует обращать внимание на спокойные оттенки — серо-бежевый, молочный, хаки. Такие цвета не отвлекают, а лишь подчеркивают лицо.

Фуражки



Легкая ирония и характер в одном аксессуаре. Наиболее эффектно смотрятся модели из кожи или твида. Они добавляют настроения и одновременно сохраняют практичность — отличный вариант для прогулок по городу.

Шляпы с широкими полями



Фетровые, мягкие, они напоминают о старых фильмах, где каждая женщина обладала собственным шармом. Тан отметил, что даже самому простому пальто такая шляпа способна дать ощущение элегантности и изысканности.

Конец 2025 года, по словам дизайнера, — это время играть с фактурами, цветами и формами. Просто не стоит бояться пробовать то, чего еще не носили. Ведь именно в таких мелочах и рождается настоящий стиль.

