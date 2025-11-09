Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Самые эффектные головные уборы — рекомендации Андре Тана

Самые эффектные головные уборы — рекомендации Андре Тана

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 09:19
обновлено: 06:50
Самые модные шляпы и шапки сезона — экспертное мнение Андре Тана
Девушка в стильной шляпе. Фото: freepik

Украинский дизайнер Андре Тан поделился в своем Instagram подборкой головных уборов, которые определяют моду конца 2025 года. Он убежден, что детали — это то, что создает настроение, добавляет характера и превращает обычный образ в стильный.

Об этом свидетельствует и новый пост дизайнера в Instagram.

Реклама
Читайте также:

"Осень — это не только о теплых напитках и пальто, но и о деталях, которые делают образ завершенным. Не бойся экспериментировать — головной убор может стать той самой "вишенкой" в твоем образе", — написал дизайнер.

Что советует Андре Тан носить осенью и зимой 2025 года

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Береты

Возвращаются в гардеробы с новой нежностью. Мягкие, немного небрежные, из фетра или шерсти — они добавляют шарма без лишних слов. Андре Тан советует темно-красный или бежевый берет — с красной помадой это сочетание создает настоящую атмосферу Парижа.

Объемные шапки

Теплые, большие, с подворотом или асимметричным кроем — то, что хочется надеть в прохладный день. Стилист советует обращать внимание на спокойные оттенки — серо-бежевый, молочный, хаки. Такие цвета не отвлекают, а лишь подчеркивают лицо.

Фуражки

Легкая ирония и характер в одном аксессуаре. Наиболее эффектно смотрятся модели из кожи или твида. Они добавляют настроения и одновременно сохраняют практичность — отличный вариант для прогулок по городу.

Шляпы с широкими полями

Фетровые, мягкие, они напоминают о старых фильмах, где каждая женщина обладала собственным шармом. Тан отметил, что даже самому простому пальто такая шляпа способна дать ощущение элегантности и изысканности.

Конец 2025 года, по словам дизайнера, — это время играть с фактурами, цветами и формами. Просто не стоит бояться пробовать то, чего еще не носили. Ведь именно в таких мелочах и рождается настоящий стиль.

Ранее мы писали о том, какие две шапки заслуженно получили звание фаворитов этого сезона.

Также мы сообщали, какие аксессуары несмотря на свою актуальность, могут служить фактом ваших внутренних комплексов.

Андре Тан мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации