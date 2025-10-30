Незабутній макіяж на Геловін — ефект “подряпин вовкулаки”

Найефектніший геловінський макіяж — подряпини вовкулаки в тренді
Щоб мати ефектний вигляд на Геловін, не обов’язково бігти до візажиста. Трохи фантазії і навіть звичайна косметичка допоможе створити образ, який запам’ятається всім. Один із найпростіших і водночас виразних варіантів — макіяж із подряпинами, наче від кігтів. Такий трюк ідеально пасує для перевтілення у вовкулаку, дику істоту або жертву таємничої атаки.
Що потрібно для ефектного макіяжу на Геловін
З косметики знадобляться:
- червона помада;
- червоний олівець для губ;
- пензлики різної товщини;
- трохи несправжньої крові або звичайна червона фарба;
- щіточка для брів.
Як зробити:
- На чисту шкіру нанесіть кілька червоних ліній — три або чотири, бажано паралельно. Використайте помаду як базу.
- Далі підкресліть краї ліній олівцем, щоб вони мали глибший вигляд.
- Пальцем або пензликом трохи розтушуйте краї — це створить ефект припухлості та об’єму.
- За допомогою щіточки для брів або тонкого пензлика нанесіть крапельки несправжньої крові. Вона має мати такий вигляд, ніби щойно виступила на шкірі.
Якщо не хочеться малювати вручну, можна використати звичайну виделку — занурте її у фарбу та легенько прикладіть до шкіри. Отримаєте чіткі "подряпини" за кілька секунд.
Для завершення образу затемніть повіки сірими чи чорними тінями — це додасть драматичності та трохи дикості. І головне — не намагайтеся зробити все ідеально. Легка недбалість у цьому макіяжі лише додає правдоподібності.
