Незабутній макіяж на Геловін — ефект “подряпин вовкулаки”

Щоб мати ефектний вигляд на Геловін, не обов’язково бігти до візажиста. Трохи фантазії і навіть звичайна косметичка допоможе створити образ, який запам’ятається всім. Один із найпростіших і водночас виразних варіантів — макіяж із подряпинами, наче від кігтів. Такий трюк ідеально пасує для перевтілення у вовкулаку, дику істоту або жертву таємничої атаки.

Новини.LIVE розповість, як його відтворити.

Що потрібно для ефектного макіяжу на Геловін

З косметики знадобляться:

червона помада;

червоний олівець для губ;

пензлики різної товщини;

трохи несправжньої крові або звичайна червона фарба;

щіточка для брів.

Як зробити:

На чисту шкіру нанесіть кілька червоних ліній — три або чотири, бажано паралельно. Використайте помаду як базу. Далі підкресліть краї ліній олівцем, щоб вони мали глибший вигляд. Пальцем або пензликом трохи розтушуйте краї — це створить ефект припухлості та об’єму. За допомогою щіточки для брів або тонкого пензлика нанесіть крапельки несправжньої крові. Вона має мати такий вигляд, ніби щойно виступила на шкірі.

Якщо не хочеться малювати вручну, можна використати звичайну виделку — занурте її у фарбу та легенько прикладіть до шкіри. Отримаєте чіткі "подряпини" за кілька секунд.

Для завершення образу затемніть повіки сірими чи чорними тінями — це додасть драматичності та трохи дикості. І головне — не намагайтеся зробити все ідеально. Легка недбалість у цьому макіяжі лише додає правдоподібності.

