Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода и красота Самый эффектный хэллоуинский макияж — царапины вурдалака в тренде

Самый эффектный хэллоуинский макияж — царапины вурдалака в тренде

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:34
обновлено: 14:13
Незабываемый макияж на Хэллоуин — эффект "царапин вурдалака"
Хэллоуинский макияж. Фото: freepik

Чтобы эффектно выглядеть на Хэллоуин, не обязательно бежать к визажисту. Немного фантазии и даже обычная косметичка поможет создать образ, который запомнится всем. Один из самых простых и одновременно выразительных вариантов — макияж с царапинами, как от когтей. Такой трюк идеально подходит для перевоплощения в вурдалака, дикое существо или жертву таинственной атаки.

Новини.LIVE расскажет, как его воспроизвести.

Реклама
Читайте также:

Что нужно для эффектного макияжа на Хэллоуин

Из косметики понадобятся:

  • красная помада;
  • красный карандаш для губ;
  • кисточки разной толщины;
  • немного ненастоящей крови или обычная красная краска;
  • щеточка для бровей.

Как сделать:

  1. На чистую кожу нанесите несколько красных линий — три или четыре, желательно параллельно. Используйте помаду в качестве базы.
  2. Далее подчеркните края линий карандашом, чтобы они выглядели более глубоко.
  3. Пальцем или кисточкой немного растушуйте края — это создаст эффект припухлости и объема.
  4. С помощью щеточки для бровей или тонкой кисточки нанесите капельки ненастоящей крови. Она должна выглядеть так, будто только что выступила на коже.

Если не хочется рисовать вручную, можно использовать обычную вилку — окуните ее в краску и слегка приложите к коже. Получите четкие "царапины" за несколько секунд.

@alexxxandra.makeup

last minute halloween 'cuts' makeup looks🩸 какой из них ваш любимый?🔪 #makeup #makeuphacks #halloween #halloweenmakeup #makeuptransformation @L'Oréal Paris UK @Too Faced @NARS Cosmetics

♬ Special Valentine - Pasrah Instrumental

Для завершения образа затемните веки серыми или черными тенями — это добавит драматичности и немного дикости. И главное — не пытайтесь сделать все идеально. Легкая небрежность в этом макияже лишь добавляет правдоподобности.

Ранее мы писали об интересных вариантах маникюра на Хэллоуин, которые поразят всех.

Также мы сообщали, какие образы на Хэллоуин остаются самыми популярными последние годы.

мода макияж тренды стиль Хэллоуин
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации