Незабываемый макияж на Хэллоуин — эффект "царапин вурдалака"

Чтобы эффектно выглядеть на Хэллоуин, не обязательно бежать к визажисту. Немного фантазии и даже обычная косметичка поможет создать образ, который запомнится всем. Один из самых простых и одновременно выразительных вариантов — макияж с царапинами, как от когтей. Такой трюк идеально подходит для перевоплощения в вурдалака, дикое существо или жертву таинственной атаки.

Что нужно для эффектного макияжа на Хэллоуин

Из косметики понадобятся:

красная помада;

красный карандаш для губ;

кисточки разной толщины;

немного ненастоящей крови или обычная красная краска;

щеточка для бровей.

Как сделать:

На чистую кожу нанесите несколько красных линий — три или четыре, желательно параллельно. Используйте помаду в качестве базы. Далее подчеркните края линий карандашом, чтобы они выглядели более глубоко. Пальцем или кисточкой немного растушуйте края — это создаст эффект припухлости и объема. С помощью щеточки для бровей или тонкой кисточки нанесите капельки ненастоящей крови. Она должна выглядеть так, будто только что выступила на коже.

Если не хочется рисовать вручную, можно использовать обычную вилку — окуните ее в краску и слегка приложите к коже. Получите четкие "царапины" за несколько секунд.

Для завершения образа затемните веки серыми или черными тенями — это добавит драматичности и немного дикости. И главное — не пытайтесь сделать все идеально. Легкая небрежность в этом макияже лишь добавляет правдоподобности.

