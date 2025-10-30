Незабываемый макияж на Хэллоуин — эффект "царапин вурдалака"

Самый эффектный хэллоуинский макияж — царапины вурдалака в тренде
Чтобы эффектно выглядеть на Хэллоуин, не обязательно бежать к визажисту. Немного фантазии и даже обычная косметичка поможет создать образ, который запомнится всем. Один из самых простых и одновременно выразительных вариантов — макияж с царапинами, как от когтей. Такой трюк идеально подходит для перевоплощения в вурдалака, дикое существо или жертву таинственной атаки.
Что нужно для эффектного макияжа на Хэллоуин
Из косметики понадобятся:
- красная помада;
- красный карандаш для губ;
- кисточки разной толщины;
- немного ненастоящей крови или обычная красная краска;
- щеточка для бровей.
Как сделать:
- На чистую кожу нанесите несколько красных линий — три или четыре, желательно параллельно. Используйте помаду в качестве базы.
- Далее подчеркните края линий карандашом, чтобы они выглядели более глубоко.
- Пальцем или кисточкой немного растушуйте края — это создаст эффект припухлости и объема.
- С помощью щеточки для бровей или тонкой кисточки нанесите капельки ненастоящей крови. Она должна выглядеть так, будто только что выступила на коже.
Если не хочется рисовать вручную, можно использовать обычную вилку — окуните ее в краску и слегка приложите к коже. Получите четкие "царапины" за несколько секунд.
Для завершения образа затемните веки серыми или черными тенями — это добавит драматичности и немного дикости. И главное — не пытайтесь сделать все идеально. Легкая небрежность в этом макияже лишь добавляет правдоподобности.
