Україна
Головна Мода та краса Найуніверсальніше каре, яке личить усім жінкам

Найуніверсальніше каре, яке личить усім жінкам

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:06
Оновлено: 16:13
Універсальна стрижка для будь-якого типу обличчя — ідеальне каре
Дівчина с каре. Фото: freepik.com

Якщо хочеться справжнього оновлення, коротке каре з чубчиком — саме те, що треба. Воно свіже, стильне й одразу додає впевненості. Ця стрижка підходить усім — незалежно від форми обличчя чи типу волосся, головне знайти свою варіацію. І саме вона — головний тренд осені 2025 року.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Коротке каре з чубчиком — натхнення з подіумів

Цього сезону дизайнери з Нью-Йорка, Лондона та Мілана одноголосно заявили, що коротке каре повертається. На показі Coach by Stuart Vevers зачіска мала вигляд природний і водночас витончений — волосся трохи нижче щелепи, м’який чубчик, що ледве торкається брів, і легка хвиля, наче після ранкової прогулянки.

Каре знову набуває шаленої популярності
Coach by Stuart Vevers, весна-літо 2026. Фото: Vogue

На подіумі Jil Sander під керівництвом Сімоне Беллотті каре стало більш графічним — кінчики підкручені догори, форма чітка, а легкий чубчик-шторка додає грайливості. Conner Ives у Лондоні показав романтичну версію — м’які хвилі та густий чубчик до брів. Має невимушений, але неймовірно ефектний вигляд.

Уся справа в чубчику

Саме чубчик робить це каре особливим. Він може змінити все — образ, настрій і навіть риси обличчя. Прямий виглядає класично, косий додає легкості, шторка створює загадковість. А якщо ви любите експерименти, то просто змініть довжину чи форму, і от уже нова версія вас у дзеркалі.

Якщо любите експерименти, то ця стрижка для вас
Jil Sander весна-літо 2026. Фото: Vogue 

Як підібрати варіант під своє обличчя

  • Кругле обличчя: вибирайте каре трохи нижче щелепи — воно візуально подовжує. Краще уникати густого прямого чубчика, натомість оберіть подовжений або шторку.
  • Квадратне обличчя: вам підійде м’яке хвилясте каре до ключиць із чубчиком, який плавно переходить убік — він згладить лінії.
  • Овальне обличчя. Будь-який варіант каре буде мати гармонійний вигляд — від короткого до видовженого.

Маленькі деталі, які змінюють усе

  1. Wispy-чубчик — легкий і повітряний, робить риси ніжнішими.
  2. Butterfly-чубчик — додає об’єму, особливо якщо волосся має хвилю.
  3. Довгий прямий чубчик — головна тенденція з подіумів, він підкреслює очі й додає глибини образу.

Отже, якщо хочеться змін — не чекайте весни. Коротке каре з чубчиком уже тут, щоб освіжити ваш стиль і настрій. 

Раніше ми писали про те, яка стрижка може підійти різного віку жінкам.

Також ми повідомляли, що боб потрохи втрачає популярність, бо йому на зміну прийшли інші ефектні зачіски.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
