Універсальна стрижка для будь-якого типу обличчя — ідеальне каре

Дівчина с каре. Фото: freepik.com

Якщо хочеться справжнього оновлення, коротке каре з чубчиком — саме те, що треба. Воно свіже, стильне й одразу додає впевненості. Ця стрижка підходить усім — незалежно від форми обличчя чи типу волосся, головне знайти свою варіацію. І саме вона — головний тренд осені 2025 року.

Про це пише Vogue.

Коротке каре з чубчиком — натхнення з подіумів

Цього сезону дизайнери з Нью-Йорка, Лондона та Мілана одноголосно заявили, що коротке каре повертається. На показі Coach by Stuart Vevers зачіска мала вигляд природний і водночас витончений — волосся трохи нижче щелепи, м’який чубчик, що ледве торкається брів, і легка хвиля, наче після ранкової прогулянки.

Coach by Stuart Vevers, весна-літо 2026. Фото: Vogue

На подіумі Jil Sander під керівництвом Сімоне Беллотті каре стало більш графічним — кінчики підкручені догори, форма чітка, а легкий чубчик-шторка додає грайливості. Conner Ives у Лондоні показав романтичну версію — м’які хвилі та густий чубчик до брів. Має невимушений, але неймовірно ефектний вигляд.

Уся справа в чубчику

Саме чубчик робить це каре особливим. Він може змінити все — образ, настрій і навіть риси обличчя. Прямий виглядає класично, косий додає легкості, шторка створює загадковість. А якщо ви любите експерименти, то просто змініть довжину чи форму, і от уже нова версія вас у дзеркалі.

Jil Sander весна-літо 2026. Фото: Vogue

Як підібрати варіант під своє обличчя

Кругле обличчя: вибирайте каре трохи нижче щелепи — воно візуально подовжує. Краще уникати густого прямого чубчика, натомість оберіть подовжений або шторку.

Квадратне обличчя: вам підійде м’яке хвилясте каре до ключиць із чубчиком, який плавно переходить убік — він згладить лінії.

Овальне обличчя. Будь-який варіант каре буде мати гармонійний вигляд — від короткого до видовженого.

Маленькі деталі, які змінюють усе

Wispy-чубчик — легкий і повітряний, робить риси ніжнішими. Butterfly-чубчик — додає об’єму, особливо якщо волосся має хвилю. Довгий прямий чубчик — головна тенденція з подіумів, він підкреслює очі й додає глибини образу.

Отже, якщо хочеться змін — не чекайте весни. Коротке каре з чубчиком уже тут, щоб освіжити ваш стиль і настрій.

