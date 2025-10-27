Видео
Дата публикации 27 октября 2025 16:06
обновлено: 12:46
Стрижки, что не подойдут тонким волосам — не повторяйте этих ошибок
Стрижка. Фото: freepik.com

Тонкие волосы — это как деликатная ткань: красивые, но требующие особого ухода. Иногда достаточно одной неудачной стрижки, чтобы они потеряли форму, объем и имели тусклый вид. Такие пряди легко спутываются, ломаются и редко держат укладку. Поэтому важно знать, какие прически только усугубляют ситуацию.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Неудачные стрижки для тонких волос

Длинные ровные волосы без слоев

На фото такая стрижка кажется элегантной, но в жизни — это настоящая ловушка. Прямые пряди без градуировки прилегают к голове, исчезает любой объем, а концы выглядят уставшими. К тому же под собственным весом волосы еще быстрее ломаются.

Довге волосся не завжди має елегантний вигляд
Длинные волосы. Фото из Instagram

Если хочется оставить длину, то попросите мастера сделать легкую многослойную срезку. Она даст мягкость и эффект густоты.

Каре до плеч

Удлиненное каре — классика, но не для тонких волос. Оно вытягивает лицо, а волосы при этом "сползают" вниз, забирая объем у корней. В результате шевелюра кажется плоской. Лучше попробовать более короткое каре — до подбородка.

Стрижка каре буде поганим варіантом для тонкого волосся
Каре до плеч. Фото из Instagram

Такой вариант "приподнимает" волосы, делает лицо более выразительным и создает живой объем даже без укладки.

Глубокий каскад

Кажется, что каскад добавляет движения, но на самом деле только в густых волосах. На тонких он создает эффект "перышек" и рассыпается уже через день. Пряди не держат форму, а прическа выглядит так, будто ее забыли уложить.

Каскад більше підійде густому волоссю
Каскад. Фото из Instagram

Альтернатива — мягкий каскад с небольшой разницей между уровнями.

Как помочь тонким волосам выглядеть гуще:

  • выбирайте длину до плеч или короче — она создает легкость;
  • избегайте тяжелых средств;
  • сушите волосы головой вниз — так пряди естественно поднимаются у корней;
  • вместо глубокого прореживания просите о легком текстурировании;
  • регулярно подстригайте концы — именно они часто "выдают" тонкие волосы.

Тонкие волосы могут быть красивыми — просто к ним нужен правильный подход. Иногда все, что нужно, это красивая форма, немного воздуха и минимум вмешательства.

Ранее мы писали о том, как с помощью одного метода узнать, подойдет ли вам короткая стрижка.

Также мы сообщали, какая стрижка будет универсальной для женщин, любящих короткие стрижки.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
