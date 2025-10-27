Стрижки, что не подойдут тонким волосам — не повторяйте этих ошибок

Стрижка. Фото: freepik.com

Тонкие волосы — это как деликатная ткань: красивые, но требующие особого ухода. Иногда достаточно одной неудачной стрижки, чтобы они потеряли форму, объем и имели тусклый вид. Такие пряди легко спутываются, ломаются и редко держат укладку. Поэтому важно знать, какие прически только усугубляют ситуацию.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Читайте также:

Неудачные стрижки для тонких волос

Длинные ровные волосы без слоев

На фото такая стрижка кажется элегантной, но в жизни — это настоящая ловушка. Прямые пряди без градуировки прилегают к голове, исчезает любой объем, а концы выглядят уставшими. К тому же под собственным весом волосы еще быстрее ломаются.

Длинные волосы. Фото из Instagram

Если хочется оставить длину, то попросите мастера сделать легкую многослойную срезку. Она даст мягкость и эффект густоты.

Каре до плеч

Удлиненное каре — классика, но не для тонких волос. Оно вытягивает лицо, а волосы при этом "сползают" вниз, забирая объем у корней. В результате шевелюра кажется плоской. Лучше попробовать более короткое каре — до подбородка.

Каре до плеч. Фото из Instagram

Такой вариант "приподнимает" волосы, делает лицо более выразительным и создает живой объем даже без укладки.

Глубокий каскад

Кажется, что каскад добавляет движения, но на самом деле только в густых волосах. На тонких он создает эффект "перышек" и рассыпается уже через день. Пряди не держат форму, а прическа выглядит так, будто ее забыли уложить.

Каскад. Фото из Instagram

Альтернатива — мягкий каскад с небольшой разницей между уровнями.

Как помочь тонким волосам выглядеть гуще:

выбирайте длину до плеч или короче — она создает легкость;

избегайте тяжелых средств;

сушите волосы головой вниз — так пряди естественно поднимаются у корней;

вместо глубокого прореживания просите о легком текстурировании;

регулярно подстригайте концы — именно они часто "выдают" тонкие волосы.

Тонкие волосы могут быть красивыми — просто к ним нужен правильный подход. Иногда все, что нужно, это красивая форма, немного воздуха и минимум вмешательства.

Ранее мы писали о том, как с помощью одного метода узнать, подойдет ли вам короткая стрижка.

Также мы сообщали, какая стрижка будет универсальной для женщин, любящих короткие стрижки.