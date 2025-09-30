Видео
Лучшая пара сапог на осень, которую советуют все стилисты

Лучшая пара сапог на осень, которую советуют все стилисты

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:19
Самые модные сапоги осени-2025 — без них гардероб будет неполным
Высокие сапоги. Фото: freepik.com

Если бы пришлось выбрать только одну пару обуви на эту осень, стилисты без колебаний посоветовали бы высокие массивные сапоги. Их еще называют "конными", ведь именно такую обувь мы привыкли видеть у всадников.

Об этом пишет французский Vogue.



На показах осень-зима 2025-2026 такие сапоги стали настоящими звездами. Они напоминают одновременно и о ковбойской свободе, и о благородстве аристократов, которые выходили на прогулки верхом. Именно поэтому этот тренд всегда актуален и добавляет образу уверенности.

В чем особенность этих сапог

Сапоги с широким голенищем очень хорошо смотрятся как на стройной ноге, так и поверх плотных джинсов или брюк. Черные — классика, которая "вытягивает" силуэт и подчеркивает строгость образа. Коричневые добавляют тепла и уюта, особенно в сочетании с бежевым пальто или кашемировым тренчем. Бежевые и серые подходят для нежных, светлых луков, в которых ценится легкость.

Коричневі чоботи підійдуть легко на кожен день
Коричневые сапоги. Фото из Instagram

Стилисты советуют иметь хотя бы одну пару на плоской подошве для ежедневных дел — идеально, если нужно быстро двигаться по городу, бегать по делам или долго гулять. А вот вариант на каблуке станет вашим "секретным оружием" для вечерних выходов, свиданий или деловых встреч, когда хочется выглядеть более эффектно.

Ефектне взуття на кожен день, що захоплює
Эффектная обувь. Фото из Instagram

Еще один плюс в их универсальности. Высокие сапоги одинаково хорошо сочетаются как с романтическим платьем и тренчем, так и с деловым костюмом. А если заправить в них узкие джинсы или леггинсы, то получится современный городской образ, который выглядит дорого даже без лишних деталей.

Одним словом, если на осень выбрать только одну обувь — это точно должны быть они.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
