Стильний осінній образ від Джамали — захочеться повторити

Дата публікації: 26 жовтня 2025 11:15
Оновлено: 15:01
Джамала показала стильний образ з акцентною спідницею — ідеально на осінь
Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вкотре замилувала стилем. Цього разу знаменитість показала елегантний осінній образ. Його родзинкою стала акцентна спідниця в трендовому принті.

Фото співачка опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Як повторити стильний осінній образ Джамали

Образ Джамали продуманий до дрібниць. Знаменитість обрала чорний лаконічний топ з відкритим вирізом. Він підкреслив фігуру та додав елегантності. Співачка вирішила поєднати його з акцентною спідницею максі довжини на запах. Така модель трендова в цьому сезоні, як й картатий принт. Тож образ Джамали не лише красивий, а й модний.

Стильний осінній образ Джамали
Стильний образ Джамали. Фото: Instagram/jamalajaaa

На верх співачка вирішила одягнути темно-сірий оверсайз піджак. Його чітка лінія плечей додала елегантності та стилю. Вдало вписались в такий лук Джамали гостроносі чоботи на підборах. Це не лише стильне рішення, а й практичне, адже така модель візуально подовжує ноги.

Стильний образ Джамали на осінь
Образ Джамали зі спідницею на запах. Фото: Instagram/jamalajaaa

Особливої осінньої атмосфери образу співачки додав капелюх: об'ємний, широкополий та насиченого гірчичного відтінку. Це акцент, що створив контраст та додав ефектності.

Стильний осінній образ Джамали
Осінній образ Джамали. Фото: Instagram/jamalajaaa

З аксесуарів Джамала обрала велику каблучку з оком. Вона привертає увагу й робить образ цікавішим. Так співачка проявила свою індивідуальність та любов до незвичних прикрас.

Цей лук Джамали — поєднання елегантності та стилю. Він підійде як для зустрічі з друзями, так і для важливої події. Образ з картатою спідницею — втілення впевненості та індивідуальності.

Нагадаємо, раніше ми писали про елегантний образ співачки Злати Огнєвіч. Він ідеально пасуватиме на осінь.

Також ми розповідали про те, як повторити стильний багатошаровий лук Джей Ло. Новий образ зірки підкорив модниць.

Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
