Джамала показала стильний образ з акцентною спідницею — ідеально на осінь

Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Українська співачка Джамала вкотре замилувала стилем. Цього разу знаменитість показала елегантний осінній образ. Його родзинкою стала акцентна спідниця в трендовому принті.

Фото співачка опублікувала в Instagram.

Як повторити стильний осінній образ Джамали

Образ Джамали продуманий до дрібниць. Знаменитість обрала чорний лаконічний топ з відкритим вирізом. Він підкреслив фігуру та додав елегантності. Співачка вирішила поєднати його з акцентною спідницею максі довжини на запах. Така модель трендова в цьому сезоні, як й картатий принт. Тож образ Джамали не лише красивий, а й модний.

Стильний образ Джамали. Фото: Instagram/jamalajaaa

На верх співачка вирішила одягнути темно-сірий оверсайз піджак. Його чітка лінія плечей додала елегантності та стилю. Вдало вписались в такий лук Джамали гостроносі чоботи на підборах. Це не лише стильне рішення, а й практичне, адже така модель візуально подовжує ноги.

Образ Джамали зі спідницею на запах. Фото: Instagram/jamalajaaa

Особливої осінньої атмосфери образу співачки додав капелюх: об'ємний, широкополий та насиченого гірчичного відтінку. Це акцент, що створив контраст та додав ефектності.

Осінній образ Джамали. Фото: Instagram/jamalajaaa

З аксесуарів Джамала обрала велику каблучку з оком. Вона привертає увагу й робить образ цікавішим. Так співачка проявила свою індивідуальність та любов до незвичних прикрас.

Цей лук Джамали — поєднання елегантності та стилю. Він підійде як для зустрічі з друзями, так і для важливої події. Образ з картатою спідницею — втілення впевненості та індивідуальності.

