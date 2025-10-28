Самые известные костюмы на Хэллоуин — что выбрать в этом году

Интересный образ на Хэллоуин. Фото: freepik

На Хэллоуин можно все — никаких правил, только фантазия. Эта ночь создана для того, чтобы позволить себе быть кем угодно: от соблазнительной ведьмы до загадочного существа из темных легенд. Здесь не нужно бояться выглядеть слишком ярко или странно — именно это и есть главная цель праздника.

Новини.LIVE расскажет о наиболее популярных образах к этому празднику.

Образы на Хэллоуин, которые стали легендарными

Медуза Горгона

Ее мифологический образ — это не просто чудовище со змеиными волосами и взглядом, превращающим в камень. Это символ силы, красоты и опасности в одном теле. В современной интерпретации Медуза — это уверенная женщина, которая не боится своей темной стороны. Для перевоплощения хватит облегающего платья с металлическим блеском, зеленоватого или золотого макияжа и аксессуаров в форме змей. Волосы можно заплести в тугие косы или создать эффект "змеиного клубка" с помощью мелких резинок и лака.

Образ Медузы Горгоны. Фото из Instagram

Ведьма

Классика, которая всегда работает. Черное платье — основа образа. Добавьте к нему чулки, кружевные перчатки, острую шляпу и главное — взгляд, в котором читается сила. Если хочется немного игры, возьмите с собой метлу, черную свечу или даже черную кошку. Образ можно сделать более элегантным или, наоборот, жутким — все зависит от настроения.

Образ ведьмы. Фото из Instagram

Харли Квинн

Ее неистовый характер и хулиганский стиль трудно не узнать. Чтобы создать этот образ дома, вам понадобятся шорты, короткая футболка, две косички и контрастный макияж — одна сторона красная, другая синяя. Добавьте яркие тени, блеск и уверенность в себе — именно она делает Харли узнаваемой.

Образ Харли Квинн. Фото из Instagram

Хэллоуин — это ночь, когда можно не объяснять, почему ты выглядишь именно так. Здесь нет границ между страшным и привлекательным. Есть только вы, ваша фантазия и желание немного пошалить.

