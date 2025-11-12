Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода та краса Найкращі образи з чорними джинсами — щось новеньке

Найкращі образи з чорними джинсами — щось новеньке

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:16
Оновлено: 17:04
Чорні джинси — як зробити цю базу модною й ефектною
Чорні джинси. Фото з Instagram

У шафі кожної з нас є хоча б одна пара джинсів. Денім — це вічна класика, яка ніколи не підводить. Але цієї осені та зими в центрі уваги саме чорні джинси. Вони мають стриманий вигляд, додають образу глибини й чудово поєднуються з будь-яким настроєм.

У Vogue зібрали декілька модних ідей, як носити чорний денім і мати бездоганний вигляд.

Реклама
Читайте також:

З чим носити чорні джинси цього сезону

Як у Кендіс Свейнпол

Колишня "янголиця" Victoria’s Secret давно залишила подіум, але стиль у неї на гарному рівні. Вона поєднала чорні джинси з лонгслівом у тонку смужку, шкіряною курткою з білою підкладкою та бежевою сумкою Chanel. Просто, але комфортно.

Модниці роблять ставку на чорні джинси цього сезону
Кендіс Свейнпол. Фото з Vogue

Повністю чорний образ

Якщо не хочеться думати, що з чим комбінувати, — вибір очевидний.
Тотал-блек завжди працює. Широкі чорні джинси, приталений кардиган і взуття під настрій: удень — балетки або лофери, увечері — туфлі на підборах. У такому образі легко перейти від ділових справ до вечері з друзями.

Образ в чорному кольорі має стильний вигляд
Образ в чорному кольорі. Фото з Vogue

Джинси з ефектом мокрого каміння

Для тих, хто любить деталі, чорний денім із блиском — саме те. Він має дорогий і трохи зухвалий вигляд. Поєднайте його з чорним гольфом, взуйте слінгбеки й додайте золоті прикраси. Навіть у похмурий день такий лук буде доречним.

Джинси, які мають дорогий вигляд
Джинси з ефектом мокрого каміння. Фото з Instagram

Одним словом, чорні джинси — це як чисте полотно. Вони дозволяють експериментувати, не перевантажуючи образ. Один аксесуар, зміна взуття чи кольору куртки буде достатньо, щоб стиль зазвучав по-новому.

Раніше ми писали про те, які базові джинси полюбляє носити акторка Наталі Портман.

Також ми повідомляли, яка модель джинсів вже відійшла на другий план цього року.

мода тренди Джинси образ стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації