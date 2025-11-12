Чорні джинси — як зробити цю базу модною й ефектною

Чорні джинси. Фото з Instagram

У шафі кожної з нас є хоча б одна пара джинсів. Денім — це вічна класика, яка ніколи не підводить. Але цієї осені та зими в центрі уваги саме чорні джинси. Вони мають стриманий вигляд, додають образу глибини й чудово поєднуються з будь-яким настроєм.

У Vogue зібрали декілька модних ідей, як носити чорний денім і мати бездоганний вигляд.

З чим носити чорні джинси цього сезону

Як у Кендіс Свейнпол

Колишня "янголиця" Victoria’s Secret давно залишила подіум, але стиль у неї на гарному рівні. Вона поєднала чорні джинси з лонгслівом у тонку смужку, шкіряною курткою з білою підкладкою та бежевою сумкою Chanel. Просто, але комфортно.

Кендіс Свейнпол. Фото з Vogue

Повністю чорний образ

Якщо не хочеться думати, що з чим комбінувати, — вибір очевидний.

Тотал-блек завжди працює. Широкі чорні джинси, приталений кардиган і взуття під настрій: удень — балетки або лофери, увечері — туфлі на підборах. У такому образі легко перейти від ділових справ до вечері з друзями.

Образ в чорному кольорі. Фото з Vogue

Джинси з ефектом мокрого каміння

Для тих, хто любить деталі, чорний денім із блиском — саме те. Він має дорогий і трохи зухвалий вигляд. Поєднайте його з чорним гольфом, взуйте слінгбеки й додайте золоті прикраси. Навіть у похмурий день такий лук буде доречним.

Джинси з ефектом мокрого каміння. Фото з Instagram

Одним словом, чорні джинси — це як чисте полотно. Вони дозволяють експериментувати, не перевантажуючи образ. Один аксесуар, зміна взуття чи кольору куртки буде достатньо, щоб стиль зазвучав по-новому.

