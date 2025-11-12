Видео
Лучшие образы с черными джинсами — что-то новенькое

Дата публикации 12 ноября 2025 18:16
обновлено: 17:04
Черные джинсы — как сделать эту базу модной и эффектной
Черные джинсы. Фото из Instagram

В шкафу каждой из нас есть хотя бы одна пара джинсов. Деним — это вечная классика, которая никогда не подводит. Но этой осенью и зимой в центре внимания именно черные джинсы. Они выглядят сдержанно, добавляют образу глубины и отлично сочетаются с любым настроением.

В Vogue собрали несколько модных идей, как носить черный деним и выглядеть безупречно.

Читайте также:

С чем носить черные джинсы в этом сезоне

Как у Кэндис Свейнпол

Бывший "ангел" Victoria's Secret давно покинула подиум, но стиль у нее на хорошем уровне. Она сочетала черные джинсы с лонгсливом в тонкую полоску, кожаной курткой с белой подкладкой и бежевой сумкой Chanel. Просто, но комфортно.

Модниці роблять ставку на чорні джинси цього сезону
Кэндис Свейнпол. Фото из Vogue

Полностью черный образ

Если не хочется думать, что с чем комбинировать, — выбор очевиден.
Тотал-блек всегда работает. Широкие черные джинсы, приталенный кардиган и обувь под настроение: днем — балетки или лоферы, вечером — туфли на каблуке. В таком образе легко перейти от деловых дел к ужину с друзьями.

Образ в чорному кольорі має стильний вигляд
Образ в черном цвете. Фото из Vogue

Джинсы с эффектом мокрых камней

Для тех, кто любит детали, черный деним с блеском — самое то. Он выглядит дорого и немного дерзко. Сочетайте его с черным гольфом, обуйте слингбэки и добавьте золотые украшения. Даже в пасмурный день такой лук будет уместным.

Джинси, які мають дорогий вигляд
Джинсы с эффектом мокрых камней. Фото из Instagram

Одним словом, черные джинсы — это как чистый холст. Они позволяют экспериментировать, не перегружая образ. Одного аксессуара, смены обуви или цвета куртки будет достаточно, чтобы стиль зазвучал по-новому.

Ранее мы писали о том, какие базовые джинсы любит носить актриса Натали Портман.

Также мы сообщали, какая модель джинсов уже отошла на второй план в этом году.

Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
