Черные джинсы — как сделать эту базу модной и эффектной

Черные джинсы. Фото из Instagram

В шкафу каждой из нас есть хотя бы одна пара джинсов. Деним — это вечная классика, которая никогда не подводит. Но этой осенью и зимой в центре внимания именно черные джинсы. Они выглядят сдержанно, добавляют образу глубины и отлично сочетаются с любым настроением.

В Vogue собрали несколько модных идей, как носить черный деним и выглядеть безупречно.

С чем носить черные джинсы в этом сезоне

Как у Кэндис Свейнпол

Бывший "ангел" Victoria's Secret давно покинула подиум, но стиль у нее на хорошем уровне. Она сочетала черные джинсы с лонгсливом в тонкую полоску, кожаной курткой с белой подкладкой и бежевой сумкой Chanel. Просто, но комфортно.

Кэндис Свейнпол. Фото из Vogue

Полностью черный образ

Если не хочется думать, что с чем комбинировать, — выбор очевиден.

Тотал-блек всегда работает. Широкие черные джинсы, приталенный кардиган и обувь под настроение: днем — балетки или лоферы, вечером — туфли на каблуке. В таком образе легко перейти от деловых дел к ужину с друзьями.

Образ в черном цвете. Фото из Vogue

Джинсы с эффектом мокрых камней

Для тех, кто любит детали, черный деним с блеском — самое то. Он выглядит дорого и немного дерзко. Сочетайте его с черным гольфом, обуйте слингбэки и добавьте золотые украшения. Даже в пасмурный день такой лук будет уместным.

Джинсы с эффектом мокрых камней. Фото из Instagram

Одним словом, черные джинсы — это как чистый холст. Они позволяют экспериментировать, не перегружая образ. Одного аксессуара, смены обуви или цвета куртки будет достаточно, чтобы стиль зазвучал по-новому.

