Главная Мода и красота Самые красивые образы с джинсами, которые стоит носить в октябре

Самые красивые образы с джинсами, которые стоит носить в октябре

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:50
Образы с джинсами на октябрь — самые эффектные сочетание для каждой
Стильные джинсы. Фото: freepik.com

Джинсы — настоящий must-have в гардеробе каждой женщины. Мы носим их каждый день, сочетая с разными вещами, но иногда идеи для стильных образов заканчиваются. Чтобы этого не произошло, можно подсмотреть несколько вариантов от европейских модниц.

О них написало издание Who What Wear.

Читайте также:

Европейские девушки умело сочетают джинсы с другими вещами, создавая образы, которые выглядят дорого и элегантно, даже если это обычная повседневная комбинация.

С чем носить джинсы этой осенью

Джинсы и пальто

Классические джинсы прекрасно подходят к лоферам и длинному пальто. Чтобы образ стал более интересным, добавьте яркие носки, например бордовые, чтобы ваш образ был на высоте.

Джинси та пальто - класичне поєднання цієї осені
Джинсы и пальто. Фото из Instagram

Рубашка и джинсы

Сочетание джинсов и рубашки всегда выглядит легко и изысканно. Если хотите сделать акцент, то обратите внимание на обувь: интересные туфли или ботильоны могут полностью изменить образ.

Сорочка - це найкраща річ до джинсів
Рубашка и джинсы. Фото из Instagram

Тренч и джинсы

Белая или черная футболка, ваши любимые джинсы и тренч — классика, которая никогда не подводит. Добавьте обувь на каблуках, и даже простой комплект одежды будет выглядеть стильно и женственно.

З джинсами завжди вийде стильний і легкий образ
Кожаный тренч с джинсами. Фото из Instagram

Кроме этого, джинсы легко комбинируются с бомберами, кожаными куртками, короткими тренчами или жакетами. Они хорошо "дружат" с лонгсливами, свитерами, худи и даже с более изысканными блузами с бантом.

Помните о том, что джинсы — это универсальная вещь, которая может стать основой любого образа. Они одинаково удачно смотрятся и с повседневным худи, и с элегантной блузой, добавляя наряду стиль и удобство одновременно.

Ранее мы писали о том, какой цвет брюк является наиболее трендовым в этом сезоне.

Также мы сообщали, какую верхнюю одежду советуют носить этой осенью украинский дизайнер Андре Тан.

мода тренды Джинсы стиль трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
