Образы с джинсами на октябрь — самые эффектные сочетание для каждой

Самые красивые образы с джинсами, которые стоит носить в октябре
Джинсы — настоящий must-have в гардеробе каждой женщины. Мы носим их каждый день, сочетая с разными вещами, но иногда идеи для стильных образов заканчиваются. Чтобы этого не произошло, можно подсмотреть несколько вариантов от европейских модниц.
О них написало издание Who What Wear.
Европейские девушки умело сочетают джинсы с другими вещами, создавая образы, которые выглядят дорого и элегантно, даже если это обычная повседневная комбинация.
С чем носить джинсы этой осенью
Джинсы и пальто
Классические джинсы прекрасно подходят к лоферам и длинному пальто. Чтобы образ стал более интересным, добавьте яркие носки, например бордовые, чтобы ваш образ был на высоте.
Рубашка и джинсы
Сочетание джинсов и рубашки всегда выглядит легко и изысканно. Если хотите сделать акцент, то обратите внимание на обувь: интересные туфли или ботильоны могут полностью изменить образ.
Тренч и джинсы
Белая или черная футболка, ваши любимые джинсы и тренч — классика, которая никогда не подводит. Добавьте обувь на каблуках, и даже простой комплект одежды будет выглядеть стильно и женственно.
Кроме этого, джинсы легко комбинируются с бомберами, кожаными куртками, короткими тренчами или жакетами. Они хорошо "дружат" с лонгсливами, свитерами, худи и даже с более изысканными блузами с бантом.
Помните о том, что джинсы — это универсальная вещь, которая может стать основой любого образа. Они одинаково удачно смотрятся и с повседневным худи, и с элегантной блузой, добавляя наряду стиль и удобство одновременно.
