Длинная юбка, покорившая модниц — как создать образ с ней на все случаи жизни

Джинсовая юбка. Фото: freepik.com

Еще недавно джинсовые юбки напоминали нам начало 2000-х — короткие, облегающие, иногда даже немного бунтарские. Но мода изменилась. Теперь в центре внимания максимодели из денима: длинные, элегантные, со шлицами или легким клешем. Такие юбки отлично сочетаются с объемными свитерами, белыми рубашками или кожаными куртками, создавая стиль "городского комфорта" — когда выглядишь модно, но не жертвуешь удобством.

Журнал Woman & Home назвал длинную джинсовую юбку главным деним-трендом сезона и трудно не согласиться.

Реклама

Читайте также:

Она легко заменяет джинсы, подходит к любому стилю — от повседневного до smart-casual, и всегда выглядит актуально.

Какая длина юбки подходит именно вам

Миди-длина — самый удобный и универсальный вариант. Она подходит любой фигуре и хорошо сочетается с кроссовками, ботильонами или высокими сапогами.

— самый удобный и универсальный вариант. Она подходит любой фигуре и хорошо сочетается с кроссовками, ботильонами или высокими сапогами. Макси — выбор для тех, кто не боится экспериментов. Но обратите внимание: у таких моделей обязательно должна быть шлица или расклешенный низ. Иначе даже самая модная юбка превратится в испытание.

Длинная джинсовая юбка. Фото из Instagram

С чем сочетать осенью

Объемный свитер или вязаный жилет — отлично подойдет для создания баланса с узкой талией. Классическая белая рубашка круто впишется в офисный или сдержанный образ, а вот кожаная куртка или тренч сможет добавить ему фактурности и характера. Обувь: от белых кроссовок до сапог на низком каблуке — все удачно работает в образе работает.

Юбка, которая может стать классикой. Фото из Instagram

А если хочется немного гламура — добавьте массивные украшения, клатч и красную помаду. Деним отлично держит баланс между повседневностью и элегантностью.

Несколько простых советов

Примеряйте перед покупкой. Деним не тянется, поэтому важно, чтобы посадка была идеальной. Выбирайте плотную ткань. Она держит форму и выглядит дороже. Не бойтесь светлого оттенка. Светлый деним освежает и добавляет легкости даже осенью. Играйте с деталями. Ремень, шарф или сумка могут полностью изменить настроение образа.

Легкий и стильный образ. Фото из Instagram

Длинная джинсовая юбка — это уже не просто тренд, а новая классика. Она позволяет выглядеть стильно, не теряя комфорта, и легко подстраивается под любое настроение — от расслабленного до изысканного.

Ранее мы писали о том, что свитер с ромбом в этом сезоне будет на пике популярности.

Также мы сообщали, что такое шлица и почему она почти всегда есть на юбках.