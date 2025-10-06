Відео
Не носіть це восени — джинси, що видають відсутність смаку

Не носіть це восени — джинси, що видають відсутність смаку

Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:02
Джинси, що зіпсують ваш образ восени — не носіть їх
Джинси. Фото: freepik.com

У холодний сезон особливо хочеться затишку — теплого светра, м’якого пальта і зручних джинсів. Саме вони стають головною річчю в гардеробі: підходять і для прогулянки, і для офісу, і для вихідних у місті. Але навіть із такими базовими речами треба бути уважними — деякі моделі вже давно втратили актуальність і можуть легко зіпсувати навіть найстильніший образ.

Новини.LIVE розповість, які джинси краще прибрати з гардеробу.

Антитрендові джинси цього сезону

Скінні

Колись вони були справжньою модною іконою, але тепер пережиток минулого. Занадто облягаючий фасон не лише підкреслює все, що хочеться приховати, а й має недоречний вигляд поруч з об’ємним верхом — пуховиками, пальтами оверсайз чи масивним взуттям.

Джинси скінні вважаються пережитком минулого
Скінні. Фото з Instagram

Осінь 2025 віддає перевагу комфорту й свободі — прямому, широкому або "baggy" крою. Такі джинси мають сучасний й легкий вигляд, а головне поєднуються з будь-яким верхом.

Джинси з декором у минулому

Блискітки, стрази, вишивка, потертості, написані фрази — усе це залишилось у далеких 2010-х. Тепер такі моделі мають дешевий вигляд.

Джинси з декором вже не в моді
Джинси з декором. Фото з Instagram

Сучасна мода рухається до простоти: чистий денім без зайвих деталей має дорожчий, елегантніший вигляд і дозволяє створювати безліч образів — від спортивних до класичних.

Занижена талія

Стиль 2000-х повернувся, але не в усьому. Джинси з низькою посадкою складно носити з теплими светрами, пальтами чи ботфортами. До того ж вони часто псують зовнішній вигляд фігури, вкорочуючи ноги.

Джинси з низькою посадкою важко по-модному стилізувати
Джинси з низькою посадкою. Фото з Instagram

Замість них варто обирати моделі із середньою або високою талією — вони краще підкреслюють лінію тіла і додають стрункості.

мода Джинси стиль антитренди 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
