Самые модные джинсы сезона — стильные варианты 2025 года

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:18
Джинсы, в которые влюбитесь этой осенью — они в тренде
Джинсы. Фото: freepik.com

Осенью 2025 джинсы снова выходят в главную роль. Это та вещь, без которой трудно представить любой гардероб, потому что они всегда уместны, удобны и помогают создавать стильные образы на каждый день.

Именно поэтому стилист Галина Денисюк рассказала эксклюзивно для РБК-Україна, какие модели сейчас в фаворе и как их правильно носить.

Главные ориентиры в джинсовой моде

Прямой крой — безоговорочный лидер сезона. Такие джинсы подходят практически всем, красиво сидят и не теряют актуальности уже несколько лет подряд. Их можно смело комбинировать и с лоферами, и с грубыми ботинками, и даже с каблуками — все это будет выглядеть одинаково стильно.

Прямі джинси в тренді вже кілька років поспіль
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Джинсы "трубы " — еще одна модная история. Они похожи на клеш, но с более мягким расширением вниз. Благодаря этому фасон выглядит изящно и добавляет в образ легкую ретро-ноту из 90-х и начала 2000-х, которые сейчас активно возвращаются в тренды.

Джинси "труби" набувають все більшої популярності
Джинсы "трубы". Фото из Instagram

Высокая посадка — выбор тех, кто любит и комфорт, и акцент на фигуре. Такие модели визуально удлиняют ноги, делают талию более выразительной и помогают создать стройный силуэт. Их легко стилизовать и под офисный образ, и под casual-лук.

Джинси, що візуально подовжують ноги
Джинсы с высокой посадкой. Фото из Instagram

Актуальные оттенки

Этой осенью преимущество за глубокими тонами: темно-синие, графитовые, насыщенно-черные джинсы — классика, которая не подведет. Они выглядят элегантно, подходят к любой верхней части гардероба и помогают сделать силуэт более изящным. Добавьте немного небрежности — потертости или необработанный край, чтобы получить современный акцент без лишних усилий.

Как носить джинсы осенью

Осенние образы стилисты советуют строить на контрастах. Свободные джинсы сочетайте с приталенными жакетами или объемными свитерами. Массивные ботинки или ботильоны на толстой подошве — идеальное дополнение для ежедневных выходов.

Для офиса выберите прямые джинсы черного цвета, белую рубашку, базовый пиджак и лоферы — сдержанно, но с характером. А вечером замените рубашку на шелковую блузу, добавьте каблуки и маленькую сумку-клатч.

мода тренды Джинсы стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
