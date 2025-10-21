Самая практичная обувь осени-2025 — короткие сапоги в тренде

Самые модные короткие сапоги, подходящие ко всему
Короткие сапоги снова в центре модного внимания. Этой осенью они стали главной обувью сезона — удобной, стильной и универсальной. Их выбирают те, кто ценит баланс между элегантностью и комфортом. Такие сапоги легко вписываются в любой гардероб — от классического офисного до расслабленного уличного.
Об этом пишет Vogue.
Какие короткие сапоги в тренде в этом сезоне
Изящные короткие сапоги
Эти модели настоящий символ женственности. Они делают ногу стройнее, а образ более собранным и элегантным. Если хочется выглядеть модно без лишних усилий, попробуйте сочетать короткие черные сапоги с мини-платьем в теплых оттенках и светлой сумкой. Такой комплект подходит и для встреч в городе, и для офиса.
Также эти сапоги прекрасно гармонируют с прямыми джинсами, классическим жакетом или мягким свитером.
Slouchy — тренд сезона
Мягкие сапоги со складками, или так называемые slouchy, стали любимцами модниц во всем мире. Они выглядят расслабленно, но при этом невероятно стильно. Кожа, замша или даже деним — бренды дают полную свободу выбора.
Такие сапоги лучше всего сочетать с короткими платьями или шортами, чтобы показать текстуру и форму обуви. Модель от Isabel Marant — короткие кожаные сапоги на коническом каблуке — идеальный пример того, как выглядеть модно и непринужденно одновременно.
В духе Дикого Запада
Ковбойский стиль снова возвращается на улицы больших городов. Короткие western-сапоги отлично сочетают в себе характер и утонченность. Их носят с джинсами, макси-платьями или мини-платьями с жакетом — главное, чтобы в образе оставался легкий намек на свободу и уверенность.
Это именно та обувь, которая добавляет настроения даже в самый пасмурный день.
